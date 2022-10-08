Google Pixel telefonlar neden Türkiye'de satılmıyor?

08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:13

Arama motoru olarak başladığı yolculuğuna bir teknoloji devi olarak devam eden Google, dijital hizmetlerin yanı sıra bir akıllı telefon üreticisi. 2010'da Nexus serisi ile pazara girip Pixel serisi ile devam eden Google, ne yazık ki hiçbir Nexus ya da Pixel modelini Türkiye'de satışa sunmadı. Peki, en son Pixel 7 ailesiyle tanıştığımız Google'ın akıllı telefonları neden Türkiye'ye gelmiyor?

Türkiye'deki akıllı telefon satışlarına baktığımızda, Android işletim sistemini oldukça sevdiğimizi görebiliyoruz. Sadece bu veriden yola çıkarsak Google'ın saf Android deneyimi sunan telefonlarının ülkemizde başarılı olacağını düşünebiliriz. Fakat durum elbette sadece buna bağlı değil.

SADECE 17 ÜLKEDE SATILIYOR

Webtekno'nun haberine göre Google, Pixel telefon ve diğer tüm cihazlarını günümüzde sadece 17 ülkede satışa sunuyor. Bu ülkelerin başında ABD, Kanada ve sadece seçili bazı Avrupa ülkeleri bulunuyor. Öyle ki şirket, henüz Pixel 7'yle birlikte bu sayıyı 17'ye çıkardı. Google'ın ürünlerini piyasaya süreceği ülkeler arasına katılan yerler, Danimarka, Hollanda, Norveç ve İsveç gibi ülkeler oldu.

Google, neden Türkiye'de ya da diğer kalan ülkelerde ürünlerini satmıyor: Şirketten resmi bir açıklama yok!

Google, ne yazık ki bu sornun cevabı niteliğinde olabilecek resmi bir açıklama hiçbir zaman paylaşadı. Google, akıllı telefon sektöründe pek de yeni bir isim değil. Şirket, 2007'de ortağı HTC ile birlikte ilk Android sürümüne de yer veren bir telefon piyasaya sürmüş, 2010 yılında da kendi bünyesinde Nexus markasını başlatmıştı. Fakat bu markanın yerini 2016 yılında Pixel aldı. Fakat Google, bunca yıldır sektörde bulunmasına rağmen dev akıllı telefon üreticileri yanında bir toz tanesi olarak kaldı.

Öyle ki Google, ana vatanındaki payını ancak bu yılın altıncı ayında yüzde 2'ye yükseltebildi. Apple'ın ABD pazarındaki payı yüzde 52 iken Samsung yüzde 26, Motorola bile yüzde 9'luk paya sahipti. Yani Google, bir türlü yüksek pazar payına ulaşamadı. Dolayısıyla Google, burada muhtemelen önce adını tüm dünyaya duyurabileceği ve başarılı olabileceği seçili pazarları seçmeye çalışıyor.

Tabii telefon üreticisi olduğunuzda ekibinize 'Hadi şu telefonu satalım' demekle telefon satılmıyor. Bu için üretimi, kullanıcıya gönderimi ve pazarlaması gibi makro ve mikro boyutta arkaplanları da bulunuyor. Google, henüz üretim kapasitesinde tüm dünyaya hitap edebilecek, diğer Android üreticilerle yarışabilecek bir seviyeye ulaşamadı. Dolayısıyla dünyaya açılması, özellikle varlığını hissettirmesi ve artırması gereken asıl pazarlarda stok sıkıntılarına, dolayısıyla pazar payı düşüklüğüne neden olabilir.

Tüm bunların yanı sıra Google, üretimi artırmanın yanı sıra telefonlarının ve diğer tüm cihazlarının satışa sunulacağı bölgelerde yasalara ve kurallara uyumlu olmasından da sorumlu olacak. Telefonlara gerekirse yeni diller eklenecek, mevcut servislerin bu ülkelerde çalışması için düzenlemeler yapılacak. Ülkede teknik servisler kurulacak, bayilikler verilecek, teknik servis ve müşteriler için iş gücü oluşturulacak... Bu liste uzar gider.

Google, Pixel serisiyle orta-üst segmentte rol oynarken bu durum, rakiplerinin çeşitliliğini de artırıyor. Pixel cihazlar, aynı anda hem iPhone/Galaxy SXX serisi hem de bir alt segmentteki Android cihazlarla karşılaştırılıyor. Fakat sadece Android kısmına baktığımızda, Pixel'den daha ucuz ve birçok kullanıcı için 'yeterli' sayılacak özelliklere sahip telefonlar görebiliyoruz.

Tabii bu 'yeterlilik', özellikle Türkiye gibi ülkelerde fiyat açısından da değerlendiriliyor. Google'ın 600 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunduğu Pixel 7 serisi, ülkemize gelecek olsaydı muhtemelen 22 bin TL'nin üzerinde fiyata sahip olacaktı. Günümüzde özellikle 14-15 bin TL civarındaki telefonlar, ülkemizde pek çok kullanıcının 'yeterli' tanımlamasının bile üstüne çıkabiliyor. Tabii bu telefonların orta segment ya da orta-düşük segment telefonlar olduğunu da bilmekte fayda var.

Yani Google, Türkiye'ye bugün gelecek olsa, özellikle Çinli rakipleri nedeniyle pazarda ne yazık ki istediği payı elde edemeyebilir. Yine de şirket, Pixel telefonlara olan talebin arttığını gözlemlerse, belki de pazarda önemli bir yer edineceğini düşünerek bir anda ülkemize girme kararı da alabilir.