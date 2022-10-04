Google Pixel Watch tasarımıyla hayal kırıklığı yaratıyor
Google Pixel serisine odaklanarak akıllı saat tarafında da çalışmalar yapıyor. Telefonunu tanıtmaya hazırlanan Google'ın Pixel Watch modeli de yolda görünüyor.
Akıllı telefon tarafında Pixel serisini başlatan ve dikkat çeken Google, daha sonrasında bu seriden elini eteğini çekmiş çok da üstüne düşmemişti. Telefon tarafında çalışmalarını artırmaya başlayan Google, şimdi de Pixel Watch için kolları sıvadı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı saatin üzen tasarımı sızdırıldı.
GOOGLE'IN AKILLI SAATİNİN ÇERÇEVE KALINLIĞI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI
Saat tarafında pazarı domine eden birkaç marka var. Apple, Samsung ve Huawei gibi dev markaların üstlendiği pazar farklı aktörlerin dahil olmasıyla hareketlenmeye başladı. Google'ın da Pixel Watch ile bu pazara dahil olması bekleniyor ancak yakın zamandı sızdırılan akıllı saatin tasarımı 'günümüz şartlarında olmadı' dedirtiyor. Zira akıllı saat üreticileri ekran boyutunu artırmak için çerçeveleri kısmaya gidiyorken Google'ın saatinde kalın bir çerçeve kurumu yer alıyor.
Günümüzde çerçevesiz gibi görünün akıllı saatlerin yanında Pixel Watch'un yuvarlak tasarımının etrafında bezenmiş olan kalın çerçeve bazı kişileri memun etmeyecek. Yine de kesin tasarım bu olmayabilir yine de beklemekte fayda var.
Video Haberler
- Görenler bir daha bakıyor
- 3 yıllık biyolojik mücadele sonuç verdi
- 131 yıllık bıçakçılık mesleğini sürdürüyor
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- Savatra'da, 160 metrekarelik mozaik de gün yüzüne çıkar
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
En Çok Okunan Haberler
-
- Otomobil fiyatlarına da zam: İşte zamlı liste
- Kılıçdaroğlu'ndan beklenen açıklama geldi
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Saray’a giderken değişti
- AKP'den dikkat çeken hamle
- İSKİ açıkladı: 9 ilçede 25 saat su kesintisi
- AKP'li Çelik'ten Onur Şener açıklaması
- Sevilen oyuncu Yasak Elma'ya geri dönüyor
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme