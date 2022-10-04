Google Pixel Watch tasarımıyla hayal kırıklığı yaratıyor

04 Ekim 2022 Salı, 12:40

Akıllı telefon tarafında Pixel serisini başlatan ve dikkat çeken Google, daha sonrasında bu seriden elini eteğini çekmiş çok da üstüne düşmemişti. Telefon tarafında çalışmalarını artırmaya başlayan Google, şimdi de Pixel Watch için kolları sıvadı. Çok yakında tanıtılması beklenen akıllı saatin üzen tasarımı sızdırıldı.

GOOGLE'IN AKILLI SAATİNİN ÇERÇEVE KALINLIĞI HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Saat tarafında pazarı domine eden birkaç marka var. Apple, Samsung ve Huawei gibi dev markaların üstlendiği pazar farklı aktörlerin dahil olmasıyla hareketlenmeye başladı. Google'ın da Pixel Watch ile bu pazara dahil olması bekleniyor ancak yakın zamandı sızdırılan akıllı saatin tasarımı 'günümüz şartlarında olmadı' dedirtiyor. Zira akıllı saat üreticileri ekran boyutunu artırmak için çerçeveleri kısmaya gidiyorken Google'ın saatinde kalın bir çerçeve kurumu yer alıyor.

Günümüzde çerçevesiz gibi görünün akıllı saatlerin yanında Pixel Watch'un yuvarlak tasarımının etrafında bezenmiş olan kalın çerçeve bazı kişileri memun etmeyecek. Yine de kesin tasarım bu olmayabilir yine de beklemekte fayda var.