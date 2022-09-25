Google'ın Pixel tableti için ilk detaylar ortaya çıktı

25 Eylül 2022 Pazar, 15:05

Google'in Pixel serisinde yakaladığı başarı yadsınamaz. Şirket akıllı telefon tarafında oldukça başarılı sonuçlar elde etmişken, tablet tarafında da benzer bir ivme yakalamak istiyor gibi görünüyor. Google'ın Pixel tableti hakkında ilk kez mayıs ayında haberler/sızıntılar ortaya çıkmıştı.

Google'ın yeni tableti hakkında bilgilerimiz oldukça kısıtlı

Yeni gelen bilgilere göre Hindistan'da bir doğrulama teste sırasında gün yüzüne çıkan tabletin 10.95 inçlik bir ekranla geleceği söyleniyor. İşlemcisinin ise geçen yıl tanıtılan Pixel 6 serisinde de kullanılan Tensor işlemcisinin yer alması bekleniyor. Bu sayede cihaz üst segment grubunda konumlandırılabilir.

Cihaz hakkında diğer bilgiler arasında ise 128 ve 256 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin olacağı, Wi-Fi 6 bağlantısını desteklemesi ve iki adet 8 Megapiksellik kameranın yer alacağı var.