OnePlus Nord Watch tanıtıldı: Cihazın özellikleri!

03 Ekim 2022 Pazartesi, 23:02

Akıllı telefon dünyasına kazandırdığı ürünlerle adından söz ettiren OnePlus, teknoloji alanındaki yerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu anlamda giyilebilir teknoloji ürünlerine de önem veren şirket, Nord Watch akıllı saatini tanıttı.

Orta seviye bir akıllı saat olarak piyasaya çıkacak Nord Watch, 368×448 piksel çözünürlüğe ve 60Hz yenileme hızına sahip 1.78” AMOLED dikdörtgen ekran ile geliyor. Tam dolum ile düşük güç modunda 30 güne kadar çalışabilen model, 230mAh’lık bir pil kapasitesine sahip olacak.

30 GÜNE KADAR PİL ÖMRÜ SUNUYOR

Shiftdelete.net'in haberine göre OnePlus Nord Watch, yerleşik bir GPS’e sahip değil. Akıllı saat, Bluetooth 5.2 aracılığıyla akıllı telefondan konumlandırma toplayacak. Fakat pek çok saatte bulunan kalp atış hızı takibi, SpO2 sensörü ve uyku takibi gibi temel sağlık takibi özelliğini barındıracak. Ayrıca tam toz ve su koruması için IP68 derecesine sahip.

Öte yandan unisex giyilebilir olarak tasarlanan OnePlus saatinin tasarımında kare şeklinde bir ekran, kavisli gövde ve belirgin çıkıntılar göze çarpıyor. Ek olarak saatin gövdesi çinko alaşımı ve plastik, kordonu ise silikon ile tasarlandı. Akıllı saat, OnePlus’ın kendi N Health uygulamasını destekleyecek Nord Watch, Android ve iOS ile uyumlu olacak.

OnePlus saati, Midnight Black ve Deep Blue olarak adlandırılmış iki farklı renk seçeneği ile piyasaya çıktı. Şu anda sadece Midnight Black satışta. İlk olarak 60 dolardan satılacak akıllı saat önümüzdeki günlerde 80 dolara çıkacak. Yakın zamanda Deep Blue seçeneği de satışa sunulacak.