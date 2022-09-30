OnePlus 11R özellikleri sızdırıldı! Neler sunuyor?

30 Eylül 2022 Cuma, 09:31

Akıllı telefon tarafında sızıntılar bitmiyor. Kısa bir süre önce Samsung'un yeni S23 serisi hakkında önemli sızıntılar yapılmış telefonun neredeyse tüm özellikleri belli olmuştu. Bir diğer yandan giriş seviyesi pozisyonunda olan OnePlus 11R'nin de özellikleri sızdırıldı. Telefonun 2023 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor.

OnePlus 11R'nin sızdırılan özellikleri



Telefon giriş seviyesi olduğu için bu doğrultuda özelliklere sahip olsa da cihazın beklentileri karşılaması bekleniyor. Cihazın öncelikle 6.7 inçlik bir ekranla bizleri karşılaması bekleniyor. FullHD Plus çözünürlük ve AMOLED panele sahip olacak cihaz, 120Hz ekran yenileme hızını bünyesinde barındıracak.

Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcisiyle bizleri karşılaması beklenen cihazın, 4nm teknolojisiyle üretilmiş Adreno 730 grafik birimine sahip olacak. RAM tarafında 8 ve 16 GB bizleri karşılıyor ve depolama tarafında da 128 ve 256 GB seçenekleri yer alacak.



Cihazda üçlü kamera kurulumu olacak ve 50 Megapiksel standart kamerasına 8 Megapiksel ultra geniş açılı ve 2 Mepapiksel makro kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise 16 Megapiksellik bir lens yer alacak.

Cihazın 100W SuperVOOC özellikli hızlı şarj teknolojisine sahip 5.000 mAh'lık bataryası olacak.