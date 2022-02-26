Google, Rusya saldırıları sırasında Ukrayna'da en çok kullanılan uygulamaları açıkladı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 16:14

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor. Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı. Bu süreçte, telefon ve benzeri teknolojik aletler hayati önem taşıdı ve taşımaya da devam ediyor.

Google, 2010 yılında ‘Şeffaflık Raporları’ adı altında başlattığı program dahilinde, hükümetlerin ve şirketlerin uyguladıkları politikalarının, yapılan eylemlerinin gizliliğini, güvenliğini ve çevrim içi bilgiye erişimini nasıl etkilediğini gözler önüne seriyor.

Son olarak da şirket, Ukrayna vatandaşlarının birkaç gün içerisinde en çok hangi uygulamaları kullandığını ve savaşın, insanlar üzerindeki etkisini gösterdi.

UKRAYNA’DA GOOGLE HARİTALAR KULLANIMI 3 KATINA ÇIKTI

ShiftDelete'in haberine göre; Google, “Google’a Yönelik Trafik ve Kesintiler” isimli raporunda paylaştığı bilgilerin, dünyanın dört bir yanındaki ürün ile hizmetlere gelen ve giden trafik hakkında gerçek zamanlı verileri içerdiğini söylüyor. Bu doğrultuda şirket, bir kaç gündür Rusya tarafından işgal edilen Ukrayna’da da bir anlamda savaşın neticelerini yansıtan bilgileri paylaştı.

Paylaşılan verilere göre, Google Haritalar (Maps) ve Google Gruplar (Groups) uygulamalarının kullanımında neredeyse 3 katı bulan bir artış yaşandığını görüyoruz. Özellikle Haritalar’ın, Rusya tarafından yapılan saldırılar sırasında sığınaklara saklanmak isteyen ve hem kendisinin hem de ailesinin kişisel ve insani ihtiyaçlarını karşılamak için en yakın market vb yerlere gidebilmek isteyen kişilerin bu uygulamayı daha yüksek oranda kullanmaya başladığı belirtiliyor.

Öte yandan Google E-Tablolar (Sheets) ve Google Dökümanlar (Docs) gibi uygulamaların, yüzde 60 ila 80 arasında, fakat zaman zaman bu miktarları da aşan bir oranlarda kullanıcı kaybettiği gözlemleniyor. Zira Ukrayna’da genel seferberlik ilan edildiği için, insanların iş ve özel hayatları tamamen askıya alınmış durumda. Bu sebeple, bahsi geçen uygulamaların kullanımı da bir hayli düşüyor.