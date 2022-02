Ukrayna Başbakan Yardımcısı Fedorov'dan 'Apple'a açık çağrı

Ukrayna'ya 24 Şubat sabahı Rusya tarafından başlatılan askeri operasyon, 3'üncü gününde de devam ediyor. Başkent Kiev başta olmak üzere birçok kentte patlama sesleri yükseliyor. Ukrayna vatandaşları, güvenliklerini sağlamak için bulundukları bölgelerden ayrılmaya ve sığınaklara taşınmaya başladı.

Savaş sürerken; birçok ülke ve büyük şirket, tavırlarını koyabilmek adına Rusya ve Rus toplumuna yönelik yaptırımlara başladı.

WebTekno'da yer alan habere göre; Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mykhailo Fedorov ise yeni bir yaptırım için Apple’a seslendi, Tim Cook’a açık bir çağrı gönderdi. Fedorov, Rus kullanıcıların App Store’dan engellenmesini istedi.

Başbakan yardımcısı, Twitter üzerinden yayınladığı mesajda şu cümlelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu vatandaşları için Apple Store’u engellemek ve ABD hükümet yaptırımları paketini desteklemek için Apple CEO’su Tim Cook ile temasa geçtim. Bu tür eylemlerin Rusya’nın gençlerini ve aktif nüfusunu proaktif olarak utanç verici askeri saldırganlığı durdurmaya motive edeceğinden eminiz. App Store’a erişimin engellenmesi de dahil olmak üzere Rusya Federasyonu’na Apple hizmetleri ve ürünleri sağlamayı durdurmaya çağırıyorum!"

I’ve contacted @tim_cook, Apple's CEO, to block the Apple Store for citizens of the Russian Federation, and to support the package of US government sanctions! If you agree to have the president-killer, then you will have to be satisfied with the only available site Russia 24. pic.twitter.com/b5dm78g2vS