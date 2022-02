Apple'dan 'Ukrayna' kararı

Rusya'nın 24 Şubat Perşembe gününün ilk saatlerindeki askeri harekatı ile başlayan 'Rusya-Ukrayna' savaşı tüm dünyanın gündeminde.

Ukrayna'nın komşuları, Rus işgali sonrası bu ülkeden büyük bir göç dalgasına hazırlanıyor. Rus hava saldırılarının başlamasından sonra çok sayıda kişi başkent Kiev'i terk etti. Birçok kentte yollar kapanırken bazı kişilerin yürüyerek Polonya ve Macaristan'a geçtikleri görüldü. Birlemiş Milletler Mülteciler Örgütü işgalin siviller üzerinde ağır sonuçları olacağı uyarısında bulundu.

Bu süreçte popüler sosyal medya platformu Twitter, Ukrayna’da savaşın sürdüğü bölgelerden görüntü paylaşan hesapları askıya almış, sonra bunun yanlışlıkla yapıldığını belirterek özür dilemişti.

Meta’ya bağlı Facebook, Ukrayna’da “Profilini Kilitle” özelliğini aktifleştirerek kullanıcıların profillerini arkadaşları hariç herkese kapatmalarını sağlamıştı. Ek olarak Turkcell ve Türk Telekom, Ukrayna’da bulunan müşterilerine ücretsiz internet, dakika ve konuşma sağlayacağını duyurdu. Bir hamle de teknoloji devi Apple’dan geldi.

ShiftDelete'in haberine göre; Apple CEO’su Tim Cook, Rusya – Ukrayna savaşına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ülkede yaşanan olayları yakından takip ettiğini belirten Cook, Ukrayna’da savaş mağduru olan insanlar için endişeli olduğunu ve barış isteyen herkese katılacağını ifade etti.

Tim Cook açıklamasında, “Ukrayna’da yaşananlar ile yakından ilgileniyorum. Oradaki ekiplerimiz için elimizden geleni yapıyoruz ve yerel insani yardım çabalarını da destekleyeceğiz. Zarara uğrayan insanları düşünüyorum ve barış isteyen herkese katılacağım” ifadelerini kullandı.

I am deeply concerned with the situation in Ukraine. We’re doing all we can for our teams there and will be supporting local humanitarian efforts. I am thinking of the people who are right now in harm’s way and joining all those calling for peace.