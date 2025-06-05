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Google Translate'in mobil uygulaması yenileniyor

Google Translate'in mobil uygulaması yenileniyor

5.06.2025 15:56:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Google Translate'in mobil uygulaması yenileniyor

Google Translate için arayüz yenilemesi yapılıyor. Yapay zeka özellikleri artırılacak uygulamanın test süreci de başladı.

Google çeviri uygulamasını güncelleyerek hem tasarımsal olarak hem de özellikler açısından yeniliyor. Yeni güncelleme için başlayan test süreci bazı kullanıcıların uygulamanın yeni halini kullanmasını sağlıyor. Arayüz değişikliği kapsamında, sesli çeviri tuşunu daha küçük bir hale getirildi. Ekranın ortasında konumlandırılması ise sağ tarafa kaydırılıyor.

Bunun yanı sıra yer imleri adı verilen yeni bir tuşu daha test ediyor. Öte yandan yıldız simgesi aynı şekilde kalıyor.


Değişimin büyük kısmı ise çeviri sonuçlarının gösterildiği alanda olacak. Yenilenen tasarımla burada tek bir çeviri değil alternatifler de yer alacak. Yani yapılan bir çevirinin farklı kullanımlarını da göreceksiniz.

Yeni eklenen özellikleri test eden ilk kullanıcılar, uygulamanın daha karmaşık bir hale geldiği yorumunu yapmışlar.

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