Google Türkiye'ye özel kültür-sanat sitesini açtı

Yayınlanma: 22.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 22.10.2023 - 13:22

Platformun tanıtım etkinliğinde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Google Arts and Culture Türkiye Platformunu, Türkiye'nin dünyaya tanıtılması konusunda önemli bir küresel araç olarak gördüklerini dile getirerek, "Türkiye gibi kültürü ve mutfağı son derece zengin bir ülkenin, bu son derece önemli global platformda yer almaması tabii ki düşünülemezdi. Bu sebeple Google Arts and Culture ekibine ve Google Türkiye'ye bu projenin hayata geçmesi konusunda destekleri ve iş birlikleri için teşekkür ederim" dedi.

Ersoy, platformda yer alan içeriklerin Türkiye'nin turizm hedeflerine ulaşılmasında katkı sunacağına işaret ederek, özellikle nitelikli turist çekme, ürün çeşitliliğinin artırılması ve Türkiye'nin popüler turist destinasyonlarının ötesinde 81 ilin her birinde sunduğu zengin kültürel ve tarihi mirasın tanıtılması hedefine destek olacağını vurguladı.

Türkiye'nin tarihi derinlik ve gastronomik zenginliğiyle tek hamlede aktarılması oldukça zor bir mirası barındırdığına dikkati çeken Ersoy, "Bu sebeple Google Arts and Culture Türkiye Platformunun önümüzdeki dönemde de aktif, zengin ve yeni içeriklere yer vermeye devam ederek büyümesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının sağladığı içeriklerle hazırlanan dijital koleksiyonda 70'ten fazla hikaye, 10 videodan oluşan belgesel ve 17 "Street View" çekimi yer alıyor.

Dijital koleksiyonun bir parçası olarak İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Galata Mevlevihanesi Müzesi, Galata Kulesi, İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi, Nemrut Ören Yeri, Cumhuriyet Müzesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Efes Müzesi, Göbeklitepe, Troya Müzesi, Ani, Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Antalya Müzesi, Sagalassos, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Göreme Ören Yeri ve Tunceli Müzesi dijital olarak erişime açıldı.

Türkiye'nin Hazineleri dijital koleksiyonundaki içeriklere https://artsandculture.google.com/project/treasures-of-turkiye?hl=tr adresinden ulaşılabilir.