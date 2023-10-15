Google, yapay zeka ile trafik ışıklarının bekleme süresini kısaltmak istiyor

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:57

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:57

Google, yeni bir proje ile yapay zekayı yine odağına alıyor. Bu kapsamda Google, 'green light' adını verdiği projeyle yapay zekayı trafik ışıklarında beklenen uzun süreler için kullanmaya hazırlanıyor. Google Haritalar verileri ile yapay zekayı kullanarak, şehir plancılarına trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda trafik akışının nasıl en iyi hale getirilip sera gazlarının azaltılabileceğine yönelik öneriler sunmayı planlıyor.

GOOGLE'DAN YENİ PROJE

Google projede kullanalacak verileri Google Haritalar'dan alacak. Sürüş eğilimleri verilerine odaklanacak olan Google, uzun yıllardır biriktirdiği verileri bu alanda kullanacak.

Şirketin topladığı veriler arasında trafik ışıklarının bulunduğu belirli kavşaklarda devir uzunluğu, geçiş süresi ve yeşil ışığın yanması, eşgüdüm ve harekete geçirme var.

Google bu sayede şehrin kavşaklarında trafiğin nasıl aktığıyla ilgili sanal bir model oluşturuyor. Google’ın, yapay zekayı kullanarak belirlenen kavşaklardaki trafik ışıklarının zamanlamasına yapılacak ve trafik akışını iyileştirebilecek olası ayarlamaları belirlemesini de sağlıyor.

Google, sistemin 12 şehirde ve 70 kavşakta bu proje test edilmek kapsamında faaliyet gösterdiğini aktardı. Green Light kapsamında yetkililere önerileri kabul ya da reddedebilecekleri bir gösterge paneli sunuluyor. Sonrasında burada yapılan değişikliklerin işlenmesi bekleniyor.

Google resmi rakamları paylaşmasa da testlerin yürütüldüğü 12 şehirde ilk sonuçların, aylık 30 milyon araba seyahatinde “durmalarda yüzde 30’a ve sera gazı yayılımlarında yüzde 10’a kadar düşüş potansiyeli gösterdiğini” aktarıyor.