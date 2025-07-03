Google uygulamasının Apple Watch'ta desteği sona erdi

Apple Watch'te 2019 yılından beri kullanılan Keep uygulaması günlük planlama, yapılacaklar listesi ya da kısa notların akıllı saat üzerinden alınmasını sağlıyordu. Ancak yeni watchOS 26 ile artık uygulama saatte desteklenmeyecek onun yerine Apple'ın kendi not uygulaması getirilecek.

Apple Notes uygulaması, Apple Watch'a getiriliyor. Uygulama tahmin edebileceğiniz gibi Mac, iPhone ve iPad gibi diğer Apple cihazlarıyla senkronize olarak çalışabilecek. Apple cihazların dışında iCloud web arayüzünden de ulaşılabilecek.

Öte yandan Keep uygulaması iPhone ya da iPad tarafında kullanılabilecek.

Yine akıllı saatte kullanılabilecek bir diğer uygulama Microsoft OneNote oluyor. Bu da Apple Notes'a alternatif olarak karışımıza çıkıyor.



