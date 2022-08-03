Apple, iPhone 14'ün en önemli özelliğini sızdırmış olabilir!
Teknoloji devi Apple, gelecek aylarda iPhone 14 modellerini vitrine çıkaracak. Seriyle ilgili bugüne dek birçok iddia ve sızıntı ortaya çıktı. Hatta tasarımları da büyük ölçüde belli oldu. Son olarak, iPhone 14 ailesine ilişkin bir özelliğin daha sızdırıldığı iddia edildi. İşte ayrıntılar...
Merakla beklenen iPhone 14 ailesinin tanıtılmasına sadece birkaç ay kaldı ve Apple lansmanı hakkında sızıntılar gelmeye devam ediyor. Etkinliğe kısa süre kala iPhone 14 Always on Display (Her Zaman Açık Ekran) özelliği Apple tarafından paylaşılmış olabilir.
İPHONE 14 ALWAYS ON DISPLAY ÖZELLİĞİ NASIL GÖRÜNECEK?
Şirketin macOS için bir yazılım geliştirme ortamı olan Xcode, en yeni beta sürümünde iPhone 14’le ilgili bazı yeni bilgilere sahipti.
ShiftDelete'in haberine göre; bir iOS yazılım geliştiricisi Twitter’dan yaptığı paylaşımda, Xcode 14 beta’nın iPhone 14 Always on Display görüntülerine sahip olduğunu iddia etti.
Looks like the Xcode 14 beta 4 is leaking the Always on Display in the SwiftUI preview.— rhogelleim ?? (@rhogelleim) August 1, 2022
This is a widget (lock screen accessory) with a colorful image. #iOS16 #beta @MacRumors @9to5mac pic.twitter.com/h5SdCUHYmO
Geliştiricinin paylaştığı ekran görüntüsünde, beyaz bir kilit ekranı widget’ı yer aldı. iOS geliştiricisi, Apple’ın, Samsung Galaxy modellerine benzer bir ekran widget’ı geliştirdiğine inanıyor. Samsung telefonları 2019’dan beri bu özelliğe sahip olduğu için birbirine benzemesi şaşırtıcı değil.
MacRumors editörü Steve Moser Xcode 14 beta’da bu ekran görüntülerinin olduğunu doğruladı. Xcode 14’teki widget görüntülerin herhangi bir işlevi olmadığı ve bu, Always on Display olma ihtimalini artırdığını söyledi.
İLK KEZ IPHONE 14 İLE GELECEK İDDİASI
Günümüzde hiçbir iPhone modeli Always on Display desteğine sahip değil. Ancak Apple’ın yeni iPhone 14 serisiyle birlikte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max’e getireceği iddia edildi. Bu modellerin ekranı, Always on Display desteklemek için 1Hz ila 120Hz arasında değişen yenileme hızlarına sahip olacak.
Apple’ın daha eski modellerine bu widget’ı verip vermeyeceği bilinmiyor, sadece iPhone 13 Pro‘nun desteklediğini belirtmek gerekiyor.
Ancak iPhone 13 Pro’nun ekranı en az 10Hz’e düştüğü için batarya ömrünü kısaltacaktır.
Video Haberler
- Meriç'te insanlık dramı: Nehrin ortasında doğum yaptı
- Çocukların TikTok merakı 'hastanelik' etti!
- Tek katlı ev 'bomba' gibi patladı: 1 yaralı
- Edirnekapı’da ağaçlık alanda yangın
- Konserde tartıştı, evine dönerken takip edip vurdu
- AKP’li Şamil Tayyar'dan ÖSYM çıkışı
- Çorum'da 2 ev küle döndü: 1 ölü 1 yaralı
- CHP'nin ilk hedefi belli oldu
- Bağcılar’da yangın! 5’i çocuk 11 kişi kurtarıldı
- Erdoğan'ın teşkilatına verdiği talimat ortaya çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı
- Erdoğan talimatı verdi
- Türkiye'nin gündemine oturan iddia!
- Ev sahibiyle kavga eden kiracı polisi vurup intihar etti
- TÜİK enflasyon verilerini açıkladı
- AKP'li vekile verilen burs için karar çıktı
- CHP harekete geçti
- Yayınevi sessizliğini bozdu
- Çin'den 'askeri operasyon' açıklaması
- Bütün dünyanın izlediği uçak indi!