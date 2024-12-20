Google yakında Play Store'dan o özelliği kaldırıyor

Yayınlanma: 20.12.2024 - 19:26

Güncelleme: 20.12.2024 - 19:26

Google, Play Store üzerinde bazı değişiklikler yapmaya karar verdi. Bu değişikliklerden biri arama sekmesindeki uygulamalar ve oyunlar kategorisinde görsel iyileştirme ancak bir diğer yandan mağazasındaki uygulama paylaşma özelliğini kaldırıyor.

GOOGLE PLAY STORE'DAN UYGULAMA PAYLAŞMA ÖZELLİĞİNİ KALDIRIYOR

Bu özellik, kullanıcıların telefonlarındaki uygulamaları doğrudan internet bağlantısı gerektirmerden paylaşmasını sağlıyordu. Elbette, ücretli ya da lisans gerektiren uygulamalarda bu çalışmıyordu. Öte yandan iki cihazın da Android olması gerekiyordu ve özelliği etkinleştirmesi gerekiyordu. Yani çok da pratik bir özellik olarak görülmüyordu.

Google'ın yeni yaptığı duyuru ile Play Store'daki uygulamaları paylaşma özelliği kullanımdan kaldırılacak.