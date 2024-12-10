Google, 2024’ün trendlerini açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aratılanlar
Her yıl dünya çapında yapılan öne çıkan aramaları paylaşan Google, yılın trendlerini açıkladı. İşte 2024 yılının en popüler Google aramaları...
Google bu sene de yılın en çok arananları listesini paylaştı. 2024 yılı boyunca kullanıcıların ilgi gösterdiği pek çok konu ve isim Google trendler listesinde yer aldı. Türkiye'nin 2024 trendlerinde en çok aranan kelimelere, kişilere, yemek tarifi gibi kategorilere yer verildi.
2024 YILINDA EN ÇOK ARANAN KELİME
Google Türkiye'de 2024 yılında en çok arama "Euro 2024" başlığı oldu. En çok aranan ikinci konu başlığı ise "Narin son dakika" oldu.
EN ÇOK ARANAN İSİMLER
2024 yılında Google Türkiye'de en çok aratılan isim ise futbolcu Osimhen oldu.
ARAMALAR
Euro 2024
Narin
Türkiye Maçı
Osimhen
Olimpiyatlar
Maymun Çiçeği
Seçim Sonuçları
İstanbul İftar Saati
Merih Demiral
Tusaş
İSİMLER
Osimhen
Merih Demiral
Ferdi Kadıoğlu
Mustafa Sarıgül
Rafa Silva
Kenan Yıldız
Eylem Tok
Murat Kurum
Sacha Boey
Cenk Tosun
KAYBETTİKLERİMİZ
Narin
Metin Arolat
Efe Deprem
Aydemir Akbaş
Tolga Savacı
Ahu Tuğba
Yusuf Kavaklı
İkbal Uzuner
Gülşah Çomoğlu
Kenan Işık
DİZİLER
Gaddar
Kızıl Goncalar
İnci Taneleri
Hudutsuz Sevda
Şahane Hayatım
Deha
Mahsun J
Bahar
Prens
Bir Gece Masalı
TARİFLER
Dubai Çikolatası Tarifi
Palamut Tarifi
Soğuk Kahve Tarifi
Laz Böreği Tarifi
Jalapeno Turşusu Tarifi
Elbasan Tava Tarifi
Altın Bilezik Tatlısı Tarifi
Churros Tarifi
Biryani Tarifi
Grip Düşmanı Tatlı Tarifi
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OYUNCULAR
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