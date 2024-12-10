Google, 2024’ün trendlerini açıkladı: İşte Türkiye'de en çok aratılanlar

Yayınlanma: 10.12.2024 - 13:44

Güncelleme: 10.12.2024 - 14:00

Google bu sene de yılın en çok arananları listesini paylaştı. 2024 yılı boyunca kullanıcıların ilgi gösterdiği pek çok konu ve isim Google trendler listesinde yer aldı. Türkiye'nin 2024 trendlerinde en çok aranan kelimelere, kişilere, yemek tarifi gibi kategorilere yer verildi.

2024 YILINDA EN ÇOK ARANAN KELİME

Google Türkiye'de 2024 yılında en çok arama "Euro 2024" başlığı oldu. En çok aranan ikinci konu başlığı ise "Narin son dakika" oldu.

EN ÇOK ARANAN İSİMLER

2024 yılında Google Türkiye'de en çok aratılan isim ise futbolcu Osimhen oldu.

ARAMALAR

Euro 2024

Narin

Türkiye Maçı

Osimhen

Olimpiyatlar

Maymun Çiçeği

Seçim Sonuçları

İstanbul İftar Saati

Merih Demiral

Tusaş

İSİMLER

Osimhen

Merih Demiral

Ferdi Kadıoğlu

Mustafa Sarıgül

Rafa Silva

Kenan Yıldız

Eylem Tok

Murat Kurum

Sacha Boey

Cenk Tosun

KAYBETTİKLERİMİZ

Narin

Metin Arolat

Efe Deprem

Aydemir Akbaş

Tolga Savacı

Ahu Tuğba

Yusuf Kavaklı

İkbal Uzuner

Gülşah Çomoğlu

Kenan Işık

DİZİLER

Gaddar

Kızıl Goncalar

İnci Taneleri

Hudutsuz Sevda

Şahane Hayatım

Deha

Mahsun J

Bahar

Prens

Bir Gece Masalı

TARİFLER

Dubai Çikolatası Tarifi

Palamut Tarifi

Soğuk Kahve Tarifi

Laz Böreği Tarifi

Jalapeno Turşusu Tarifi

Elbasan Tava Tarifi

Altın Bilezik Tatlısı Tarifi

Churros Tarifi

Biryani Tarifi

Grip Düşmanı Tatlı Tarifi

ŞARKI SÖZLERİ

Lan Şarkı Sözleri

Sana El Pençe Durmam Şarkı Sözleri

Gemileri Yakarım Şarkı Sözleri

Dilber Şarkı Sözleri

Kömür Şarkı Sözleri

Sen Nasıl Bir İnsansın Şarkı Sözleri

lvbel c5 Sezen Aksu Şarkı Sözleri

Naçar Şarkı Sözleri

Kufi Şarkı Sözleri

İsyankar Şarkı Sözleri

OYUNCULAR

Hazar Ergüçlü

Gamze Özçelik

Kadir İnanır

Erdal Beşikçioğlu

Demet Evgar

Yılmaz Erdoğan

Uraz Kaygılaroğlu

Settar Tanrıöğen

Ali Burak Ceylan