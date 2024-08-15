Google yapay zeka adımı; kapatıp açma imkanı geldi

Yayınlanma: 15.08.2024 - 07:13

Güncelleme: 15.08.2024 - 07:14

Google yapay zeka tarafında kullanıcı dostu adımlar atıyor. Bunlardan biri de yapay zekanın mesajlar tarafında kapatılması oluyor. İsteyenler Gemini AI'ı mesajlar için kapatabilir. Bu sayede Google, Mesajlar uygulamasında yapay zeka aracının kullanımını kullanıcıların kontrolüne bırakmış oluyor.

YAPAY ZEKAYI MESAJLARDA KAPATMA ÖZELLİĞİ

Gemini AI'ı destekleyen cihazlarda bunu kapatmak çok kolay. Öncelikle Ayarlar bölümüne gelin ve Mesajlarda Gemini seçeneğine tıklayın, daha sonra 'Gemini'yi göster'de istediğiniz ayarı seçin. Hepsi bu.

Özellik, güvenlik odaklı olarak kullanıcılara sunuldu.