Google yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı
Google, geliştiricilerin yapay zekayı sorumlu bir şekilde oluşturmalarına yardımcı olmak amacıyla, yeni nesil açık kaynak modeli Gemma'yı tanıttı.
Google'dan yapılan açıklamada, Gemma ailesinin, yapay zeka sohbet robotu Gemini ile aynı araştırma ve teknolojiyle oluşturulduğu ve son teknoloji açık kaynak modeline sahip olduğu bildirildi.
GEMMA'NIN SORUMLU KULLANIMA REHBERLİK ETMESİ İÇİN ARAÇLAR SUNULDU
DeepMind ve Google'daki diğer ekiplerce geliştirilen yeni modelin Gemini'den ilham aldığı ifade edilen açıklamada, geliştirici inovasyonunu destekleyecek, iş birliğini teşvik edecek ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik edecek araçların da yayınlandığı bildirildi.
Açıklamada, Gemma'nın bugünden itibaren dünya çapında kullanıma sunulduğu belirtilerek, model hakkında bilgi verildi. Modelin, Gemma 2B ve Gemma 7B olmak üzere iki boyutta piyasaya sürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti"nin de Gemma ile daha güvenli yapay zeka uygulamaları oluşturmak için rehberlik sağladığı vurgulandı.
Google, bu ay yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırırken, yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlatmıştı.
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