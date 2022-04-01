Google yenilendi: Algoritma değişiyor
Geçtiğimiz günlerde yenilenme kararı alan Google önce Chrome'un logosunu değiştirmişti. Şimdide algoritmayı değiştirme kararı aldı.
Google, bugün paylaştığı bir blog yazısında algoritmasının değiştiğini ve aramalara düzenlemeler getirdiğini açıkladı. Firma, geçtiğimiz yıl gerçekliği bulunmayan haberlerin yayılmasını önlemek için çalışmalara başlamıştı. Şimdi de bu çalışmalarına ek olarak kullanıcıların doğru bilgiye daha hızlı ve güvenilir ulaşması için yeni özellikleri tanıttı.
Shift Delete'in haberine göre, Google, %69.89 olan pazar payıyla dünyanın en çok kullanılan ve en güvenilir kaynaklar sunan arama motoru. Fakat çok fazla kaynağın arasına güvenilir olmayan bilgiler de girebiliyor.
GOOGLE ALGORİTMASININ ÖZELLİKLERİ
Arama motoru Google’ın yeni özelliklerden ilki habere 'en çok alıntı yapılan etiketi'ni eklemek olacak. Bu yeni özellik, bir haberin ilk kaynağını ve en çok okunanını bulup etiket ekleyecek. Aramalarda ise en çok alıntı yapılmış olan etiketli haberi ön plana çıkaracak. Fakat bu özelliğin çalışması için diğer haberlerin orijinal kaynağa bağlantı vermesi gerekecek.
Google’ın ikinci özelliği 'Doğrulama Kontrolü' oldu. Google Doğrulama Kontrolü özelliği, arama yaptıktan sonra haberi doğrulamak amaçlı makalelere yönlendirecek. Ayrıca Google Haberler bölümünde günün en çok okunan bağımsız haber yayınları da yer alacak.
Arama motorunun sunduğu bir diğer özellik de 'Bu Sayfa Hakkında Daha Fazla' sekmesi oldu. Bu özellik adından da anlaşılabileceği gibi web siteler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayacak.
Google, algoritmasına eklenen son özellik ise konuyla henüz bir bilginin bulunmadığını gösteren arama sonucu oldu. Bu özelliklerin tümü şimdilik yalnızca ABD’de kullanılıyor. Yenilikler, ilerleyen zamanlarda diğer ülkelere de ulaşacak.
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