Google popüler uygulamasını App Store’dan kaldırdı

APP STORE'DAKİ GOOGLE HANGOUTS UYGULAMASININ FİŞİ ÇEKİLDİ

9to5Google tarafından belirtildiği üzere App Store’da artık resmi bir Google Hangouts uygulaması bulunmuyor. Bu, iPhone ve iPad kullanıcılarının Hangouts’u daha fazla yükleyemeyeceği veya güncelleme alamayacağı anlamına geliyor.