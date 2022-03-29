Google popüler uygulamasını App Store’dan kaldırdı
ABD’li teknoloji devi, otomatik olarak Chat uygulamasına geçiş yapmamış Workspace müşterilerini 'güvenli' bir şekilde yeni platforma taşıyacağını söyledi. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, “Google Chat’e geçişin bir parçası olarak ‘hangouts.google.com’ dışındaki tüm klasik Hangouts uygulamaları devre dışı bırakılacak” dedi.
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