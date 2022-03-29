Google popüler uygulamasını App Store’dan kaldırdı

cumhuriyet.com.tr
29 Mart 2022 Salı, 10:29
<p>Google tarafından iptal edilen ve yerini Google Chat’e bırakacak olan Google’ın mesajlaşma platformu Hangouts , şimdi de iPhone ve iPad kullanıcıları için erişilemez hale geldi.<br></p>

Google tarafından iptal edilen ve yerini Google Chat’e bırakacak olan Google’ın mesajlaşma platformu Hangouts , şimdi de iPhone ve iPad kullanıcıları için erişilemez hale geldi.

<p><em><strong>Shift Delete'in haberine göre</strong></em>, Google, Hangouts for Workspace müşterilerini Chat uygulamasına geçirmeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket eski Hangouts mobil uygulamalarını mağazalardan kaldırmaya başladı. Son durum ise, Apple Store’daki Google Hangouts’un kaldırılmasıyla geldi.<br></p>

Shift Delete'in haberine göre, Google, Hangouts for Workspace müşterilerini Chat uygulamasına geçirmeye başlayacağını duyurmuştu. Şirket eski Hangouts mobil uygulamalarını mağazalardan kaldırmaya başladı. Son durum ise, Apple Store’daki Google Hangouts’un kaldırılmasıyla geldi.

<p><strong>APP STORE'DAKİ GOOGLE HANGOUTS UYGULAMASININ FİŞİ ÇEKİLDİ</strong></p><p>9to5Google tarafından belirtildiği üzere App Store’da artık resmi bir Google Hangouts uygulaması bulunmuyor. Bu, iPhone ve iPad kullanıcılarının Hangouts’u daha fazla yükleyemeyeceği veya güncelleme alamayacağı anlamına geliyor.</p>

APP STORE'DAKİ GOOGLE HANGOUTS UYGULAMASININ FİŞİ ÇEKİLDİ

9to5Google tarafından belirtildiği üzere App Store’da artık resmi bir Google Hangouts uygulaması bulunmuyor. Bu, iPhone ve iPad kullanıcılarının Hangouts’u daha fazla yükleyemeyeceği veya güncelleme alamayacağı anlamına geliyor.

<p>ABD’li teknoloji devi, otomatik olarak Chat uygulamasına geçiş yapmamış Workspace müşterilerini '<strong>güvenli</strong>' bir şekilde yeni platforma taşıyacağını söyledi. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, “<strong>Google Chat’e geçişin bir parçası olarak ‘hangouts.google.com’ dışındaki tüm klasik Hangouts uygulamaları devre dışı bırakılacak</strong>” dedi.<br></p>

ABD’li teknoloji devi, otomatik olarak Chat uygulamasına geçiş yapmamış Workspace müşterilerini 'güvenli' bir şekilde yeni platforma taşıyacağını söyledi. Şirket konuyla ilgili açıklamasında, “Google Chat’e geçişin bir parçası olarak ‘hangouts.google.com’ dışındaki tüm klasik Hangouts uygulamaları devre dışı bırakılacak” dedi.

Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler