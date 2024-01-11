Google yüzlerce çalışanını işten çıkardı

Yayınlanma: 11.01.2024 - 15:00

Güncelleme: 11.01.2024 - 15:00

Google'dan yapılan açıklamada, donanım, sesli asistan ve mühendislik birimleri gibi çeşitli departmanlardan yüzlerce işçinin çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin en büyük önceliklerine yatırım yapılacağı kaydedilerek, "Bazı ekipler, küresel olarak bazı görevlerin sonlandırılmasını da içeren bu tür kurumsal değişiklikler yapmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

Google, 13 Eylül 2023'te işe alım ekiplerinin boyutunu küçültme yönünde karar aldıklarını açıklamıştı.