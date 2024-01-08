'Google bu defa yanıldı...' Güneş'in içine kaç Dünya sığar?

Yayınlanma: 08.01.2024 - 18:03

Güncelleme: 08.01.2024 - 18:03

Güneş Sistemi'nin merkezindeki enerji kaynağımız Güneş'in yarıçapı 695 bin kilometrenin üzerindedir ve tüm Güneş Sistemi'nin kütlesinin yüzde 99.86'sını oluşturmaktadır.

Buna karşılık, bizim cılız gezegenimizin yarıçapı 6 bin 350 kilometre civarındadır ve Güneş Sistemi'nin toplam kütlesinin tahmin edilemeyecek kadar küçük bir kısmını oluşturur.

Peki, herkesin merak ettiği o sorunun cevabı nedir, Güneş'in içine kaç tane Dünya sığabilir?

GOOGLE BU İŞE NE DİYOR?

Hızlı bir Google araması size bu sayının "yaklaşık 1,3 milyon" olduğunu söyleyecektir, ancak devasa bir küreyi bir grup küçük küreyle doldurmak o kadar da basit değildir.

Ayrıca bu hesaplama, "Güneş ve Dünya'nın mükemmel küreler olduğu ve aralarında boşluk olmadığı" varsayımına dayanır.

1.3 milyon rakamı, Güneş'in hacminin, Dünya'nın hacmine bölünmesiyle elde edilir ki bu da ancak "gezegenimiz bir şekilde eriyip sıvı bir maddeye dönüşseydi" makul bir toplam olurdu.

Oysa ki gezegenimiz, fiziksel olarak hala büyük ölçüde katıdır. Dolayısıyla, onu mecazi anlamda, 150 milyon kilometre uzaktaki bir yıldızın içine tıkıştırırken de gerçekçi olmak gerekir.

CEVAP LUCİD'İN SİMÜLASYONUNDA

Şanslıyız ki Youtuber Nick Lucid, "1 milyon 300 bin Dünya'nın Güneş'e Sığmayacağını Kanıtladım" başlıklı videosunda bu hesabı şöyle yapıyor:

Dünya'yı katı bir küre olarak ele alan Lucid, bu şaşırtıcı derecede karmaşık denklemi yanıtlamaya çalışmak için çeşitli simülasyonlar kullanıyor ve "paketleme yoğunluğu yüzdesini" dikkate alarak 1,3 milyon toplamından uzak bir toplama ulaşıyor.

Lucid, hem kodlanmış bir simülasyon çalıştırarak hem de bu sayıları gerçek hayattaki bir modelle karşılaştırarak, "Güneşimizin içine sığabilecek toplam Dünya sayısının 932 bin 884 olacağı" sonucuna vardı. Bu, gezegenler arasındaki tüm boş alanı hesaba katan yüzde 72.03'lük bir paketleme yoğunluğu ile gerçekleşiyor.

Lucid'in hesabına göre, "Gezegenimiz tamamen sıvı olmadığı sürece, cevap 1,3 milyon olmayacaktır."

Dünya üzerinde şu anda yaklaşık 1.4 trilyon kilometre küp su, 5.14 trilyon ton hava olduğu düşünülüyor. Aşağıdaki fotoğrafta, Globaïa isimli kâr amacı gütmeyen bir bilim organizasyonunu başkanı olan Félix Pharand-Deschênes tarafından yapılan görseli görüyoruz. (Kaynak: Evrim Ağacı)



DÜNYAMIZ HAKKINDA ÖNEMLİ BİLGİLER

Yapısal olarak "kabuk, manto ve çekirdek" olmak üzere üç ana katmandan oluşan Dünya'nın büyük bir kısmı katı madde formundadır.

Sıvı kısım, yani dış çekirdek, toplam hacmin daha küçük bir kısmını oluşturur. Gaz kısmı, yani atmosfer de toplam hacmin çok küçük bir bölümünü kaplar. Kesin oranları vermek zordur, çünkü Dünya'nın iç yapısının detayları tam olarak bilinmemektedir, ancak genel olarak katı kısım açık bir şekilde baskındır.

Dünya'nın toplam hacminin yaklaşık olarak, yüzde 84.4'ü katı maddelerden (manto, kabuk ve iç çekirdek) ve yüzde 15.6'sı sıvı maddelerden (dış çekirdek) oluşur. Gaz kısmı (atmosfer), toplam hacmin çok küçük bir bölümünü oluşturduğu için hacim olarak ihmal edilebilir.

Bu hesaplamalar, Dünya'nın iç yapısının kabaca tahmini boyutlarına dayanmaktadır. Gerçekte, Dünya'nın iç yapısı daha karmaşık olup, katı ve sıvı katmanlar arasındaki geçişler de düzgün olmayabilir.