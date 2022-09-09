Google'a 21.7 milyar ruble ceza

09 Eylül 2022 Cuma, 17:59

Rusya'nın, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukraynayı işgali ile Rusya-Ukrayna savaşını tanımlamak için "savaş" ve istila kelimelerini kullanmayı yasakladı.

Rus mahkemesi, Rus lider Vladimir Putin'in "özel askeri operasyon" tanımı dışındaki tanımlara ceza kesileceğinin duyurulmasının ardından Google'ın yan kuruluşuna para cezası kesti.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre, mahkeme, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen olayları "savaş" ve "istila" olarak tanımlayan bilgileri silmediği için Google kuruluşuna verilen 21.7 milyar Ruble (357 milyon Dolar) cezayı onayladı.