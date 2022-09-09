Google'a 21.7 milyar ruble ceza

Rusya'da, Google'ın Rus yan kuruluşuna verilen 21.7 milyar Ruble (357 milyon Dolar) ciro bazla para cezası onaylandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Eylül 2022 Cuma, 17:59
Google'a 21.7 milyar ruble ceza
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Rusya'nın, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukraynayı işgali ile Rusya-Ukrayna savaşını tanımlamak için "savaş" ve istila kelimelerini kullanmayı yasakladı. 

Rus mahkemesi, Rus lider Vladimir Putin'in "özel askeri operasyon" tanımı dışındaki tanımlara ceza kesileceğinin duyurulmasının ardından Google'ın yan kuruluşuna para cezası kesti.

Rusya'nın Interfax haber ajansına göre, mahkeme, Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşen olayları "savaş" ve "istila" olarak tanımlayan bilgileri silmediği için Google kuruluşuna verilen 21.7 milyar Ruble (357 milyon Dolar) cezayı onayladı.


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