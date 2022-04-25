Google'a ceza yağdı: YouTube’da yeni dönem
Fransa'nın 150 milyon euroluk cezasının ardından Google, çerez izni penceresine 'Tümünü reddet' seçeneği yerleştirdi.
Fransa, Ocak ayında Google’a çerezlerin reddedilmesini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), 90 milyon euro Google LLC’ye ve 60 milyon euro da Avrupa’daki Google Ireland Limited’a olmak üzere şirkete toplamda 150 milyon euro para cezası kesti.
Ülkenin bireysel özgürlükleri ve mahremiyet haklarını korumakla sorumlu olan kurumu CNIL, cezaya ek olarak Google’ın üç ay içerisinde çerezleri reddetme işlemini, 'kabul etmek kadar kolay hale getirmesi' gerektiğine karar vermişti. Şirket, verilen sürenin sonuna yaklaşırken Avrupa’nın istediği düzenlemeyi yaptı.
GOOGLE, ÇEREZ İZNİ PENCERESİNE 'TÜMÜNÜ REDDET' SEÇENEĞİ KOYDU
Shift Delete'in haberine göre, Avrupa’da yaşayan kullanıcılar artık YouTube gibi Google’a ait web sitelerini ziyaret ettiklerinde, çerez izni penceresinde bir 'Tümünü reddet' seçeneği görecekler. Tarayıcıda hangi çerezlerin depolanacağını belirlemekle vakit kaybetmek yerine, yeni özellik sayesinde tek tuşla hepsi reddedilebilecek.
Bu değişiklikten önce, Google’ın çerez izni penceresindeki 'Tümünü kabul et' butonuna tıklayarak çerezlere toplu izin verilebiliyordu. Ancak reddetmek istendiğinde, 'Özelleştir' bölümüne girerek Google’ın toplaması istenilmeyen çerezleri tek tek iptal etmek gerekiyor.
Video Haberler
- Sitede ortalık karıştı: 6 gözaltı
- Gezi'de karar bekleniyor
- Bakan Nebati TL tebliğinin gevşetileceğini söyledi
- ''Senin gibi eşim olsa kafasını koparırım''
- Zeytinlikleri yok edecek yönetmeliğe 'dur' kararı
- Hafif ticari araç 200 metrelik uçuruma yuvarlandı
- Sadece ramazan ayında yapılıyor!
- İmamoğlu'ndan bisikletçilere haber var
- Çocuklarının gözleri önünde katledildi!
- Şehit polis memuru için tören düzenlendi
En Çok Okunan Haberler
-
- '500 TL ve yeni madeni para geliyor!'
- Fransa'da seçimin sonucu belli oldu
- Kayıp olan 3 yaşındaki çocuk arazide bulundu
- Cumhur İttifakı'na bir kötü haber daha!
- 'Hain' ilan ettiler, soruşturma istediler
- Benzin, LPG ve dizelden vazgeçiliyor
- Ormanlık alanı kendi malı gibi gösterdiler
- AYM, ‘hak ihlali’ kararı verdi
- 'Sisteme girmeyin' denildi; görevi bıraktı
- Esnafla Karaismailoğlu arasında dikkat çeken konuşma