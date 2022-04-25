Google'a ceza yağdı: YouTube’da yeni dönem

25 Nisan 2022 Pazartesi, 11:19

Fransa, Ocak ayında Google’a çerezlerin reddedilmesini kolaylaştırmadığı gerekçesiyle yaptırım uyguladı. Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), 90 milyon euro Google LLC’ye ve 60 milyon euro da Avrupa’daki Google Ireland Limited’a olmak üzere şirkete toplamda 150 milyon euro para cezası kesti.

Ülkenin bireysel özgürlükleri ve mahremiyet haklarını korumakla sorumlu olan kurumu CNIL, cezaya ek olarak Google’ın üç ay içerisinde çerezleri reddetme işlemini, 'kabul etmek kadar kolay hale getirmesi' gerektiğine karar vermişti. Şirket, verilen sürenin sonuna yaklaşırken Avrupa’nın istediği düzenlemeyi yaptı.

GOOGLE, ÇEREZ İZNİ PENCERESİNE 'TÜMÜNÜ REDDET' SEÇENEĞİ KOYDU

Shift Delete'in haberine göre, Avrupa’da yaşayan kullanıcılar artık YouTube gibi Google’a ait web sitelerini ziyaret ettiklerinde, çerez izni penceresinde bir 'Tümünü reddet' seçeneği görecekler. Tarayıcıda hangi çerezlerin depolanacağını belirlemekle vakit kaybetmek yerine, yeni özellik sayesinde tek tuşla hepsi reddedilebilecek.

Bu değişiklikten önce, Google’ın çerez izni penceresindeki 'Tümünü kabul et' butonuna tıklayarak çerezlere toplu izin verilebiliyordu. Ancak reddetmek istendiğinde, 'Özelleştir' bölümüne girerek Google’ın toplaması istenilmeyen çerezleri tek tek iptal etmek gerekiyor.