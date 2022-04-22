Spotify'dan, YouTube'a rakip olacak yeni özellik

22 Nisan 2022 Cuma, 13:08

Spotify, son zamanlarda bazı sıkıntılar yaşasa da dünyanın en popüler müzik platformları arasında yer almaya devam ediyor. Bu sebeple de İsveç merkezli müzik hizmeti sağlayıcısı platform yeni özellikleri uygulamasına ekleyerek kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşamasını sağlamak istiyor.

Özellikle; bir veya birden fazla kişinin herhangi bir konu hakkındaki sohbetlerini dinlemenize olanak tanıyan ve gittikçe popülerleşen 'podcast’ler de Spotify için büyük önem taşıyan içerikler. Çünkü dünyanın en popüler podcast’leri bu platformda yer alıyor ve milyonlarca insan tarafından takip ediliyor.

WebTekno'da yer alan habere göre; geçen dönemlerde platform, bu konudaki yeni özelliği ‘Video Podcast’i tanıtmıştı. Şimdi ise gelen haberler bu özelliğin başka ülkeler için de açıldığını ortaya koydu.

DÖRT ÜLKEDE KULLANIMA SUNULDU

‘Video Podcast’ özelliği, podcast yayıncılarının görüntülü bir şekilde yayın yapmasına olanak tanıyor. Bu da sevilen podcast programlarının izlenilebilmesini sağlıyor. Gelen yeni açıklamalara göre ABD, Birleşik Krallık, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki tüm içerik üreticileri artık platforma Anchor yoluyla video podcast yükleyebilecek.

2019’da Spotify tarafından alınan 'Anchor', kullanıcıların podcast kaydetmesine ve düzenlemesine olanak tanıyor.

Bu yeni hamlenin popüler video platformu YouTube’a karşı olabileceğini söylemek mümkün. YouTube, son yıllarda video podcast’ler için en popüler platform haline gelmiş durumdaydı.

Ancak Spotify’ın yeni adımının, özellikle Joe Rogan tarafından sunulan program gibi oldukça popüler podcast’leri içerecek olması sebebiyle bu durumu değiştirme ihtimalinin bulunduğu belirtilebilir.

Son olarak son birkaç yıldır üzerinde çalışılan özellik ile alakalı bir basın açıklaması yayımlayan Spotify, Video Podcast ile kullanıcıların içerikler ile daha derin bir bağ kurabileceğini ifade etti. Ayrıca Türkiye'de şu an bulunmayan özelliğin önümüzdeki zamanlarda diğer pazarlarda da kullanıma sunulmasının planladığı yapılan açıklamalarda belirtildi.