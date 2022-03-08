Google'dan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel Doodle

08 Mart 2022 Salı, 11:43

Dünyaca ünlü arama motoru Google, hazırladığı özel doodlelar ile sanatçıları, bilim insanlarını, siyasi kişileri anmaya ve özel günleri hatırlamaya devam ediyor. Google'da son olarak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü de unutulmadı.

FARKLILIĞA DEĞİNDİ

Dev şirket, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir Doodle ile kutladı. Kutlamada yer alan görsel anlamlı bir mesaj içeriyor. Farklı kültür, ırk ve fiziksel özelliklerdeki kadınları bir arada gösterildiği görsel, sosyal medyada beğeni topladı.

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, 8 Mart için hazırlanan illüstrasyonla karşılaşıyor.

8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Kadın erkek eşliği ile ilgili bu mücadelenin tarihi aslında 1848 yılına kadar uzanıyor. Ancak tarih,1917’de Rusya’da kadınlar, 23 Şubat’ta “ekmek ve barış” için protesto ve grev yapmasıyla koyuldu. Rusya’da 23 Şubat, diğer Avrupa ülkelerinde 8 Mart’a tekabül ediyordu. 8 Mart Kadınlar Günü’nün kutlanması fikrinin ilk temelleri bu şekilde atıldı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 16 Aralık 1977 tarihinde 8 Mart’ın “Dünya Kadınlar Günü” olarak anılmasını kabul etti. Türkiye’de ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ilk kez 1921 yılında “Emekçi Kadınlar Günü” olarak kutlanmaya başlandı. 2022 Dünya Kadınlar Günü, 8 Mart’ta “Sürdürülebilir bir yarın için bugünden cinsiyet eşitliği” temasıyla kutlanacak.

DOODLE NEDİR?

Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir. Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.

İlk Google Doodle 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için, ilk animasyonlu Doodle ise 2010 yılında Isaac Newton'un anısına yapılmıştır. İlk interaktif Doodle ise Pac-Man'in 30. yıl dönümü için tasarlanmıştır.

Dünyanın çeşitli yerlerinde yayımlanmış Doodle'lar, www.google.com/doodles adresinde görülebiliyor.