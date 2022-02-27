Google'dan Rus devlet medyasına sert yaptırım!
Google, Rus devlet medyasına ait internet siteleri, uygulamalar ve YouTube hesaplarının gelir elde etmesini askıya aldı.
Ukrayna'ya yönelik saldırı ve operasyonlarını sürdüren Rusya'ya bir yaptırım da Google'dan geldi. Alphabet bünyesi altında çalışan Google, devlet medyası RT ve diğer kanalların internet siteleri, uygulamalar ve YouTube videoları üzerinden para kazanmasına engel getirildiğini duyurdu.
Google bünyesindeki YouTube tarafından yapılan açıklamada, "Olağanüstü durumlar sebebiyle bazı hesapların YouTube üzerinden para kazanmasını durduruyoruz" ifadelerine yer verildi.
Facebook da geçtiğimiz cuma günü Rus devlet medyasının reklam geliri elde etmesinin engellendiğini açıklamıştı.
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