Google'dan yeni özellik: 'İnternetteki varlığınızı silin'

21 Eylül 2022 Çarşamba, 17:26

Tüm insanlara ait kişisel veriler, internet ortamında sunucularda saklanıyor. Artık, gerek bu sitelerdeki olası bir açık, gerekse kendi elimizle paylaştığımız ya da 3. tarafların açığa çıkmasına neden olduğu kişisel verilerimizin, Google arama sonuçları içerisinde bulunmaması için bir adım atabiliyoruz.

ARAMA SONUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İÇERİYORSA...

Son olarak Google tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajına göre, artık arama sonuçları kişisel verileri barındırıyor ise direkt olarak kaldırılmasını talep edebileceğiz.

ShiftDelete'in haberine göre; bu verilerin içerisinde e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgiler var ise yapay zekanın çok daha hızlı aksiyon alacağı belirtiliyor.

Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli: