Google'dan yeni özellik: 'İnternetteki varlığınızı silin'
Teknoloji devi Google, artık arama sonuçları içerisinde kişisel verilerimiz bulunuyorsa direkt olarak kaldırmak için başvurabileceğimizi söylüyor. İşte ayrıntılar...
Tüm insanlara ait kişisel veriler, internet ortamında sunucularda saklanıyor. Artık, gerek bu sitelerdeki olası bir açık, gerekse kendi elimizle paylaştığımız ya da 3. tarafların açığa çıkmasına neden olduğu kişisel verilerimizin, Google arama sonuçları içerisinde bulunmaması için bir adım atabiliyoruz.
ARAMA SONUÇLARI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İÇERİYORSA...
Son olarak Google tarafından paylaşılan bilgilendirme mesajına göre, artık arama sonuçları kişisel verileri barındırıyor ise direkt olarak kaldırılmasını talep edebileceğiz.
ShiftDelete'in haberine göre; bu verilerin içerisinde e-posta adresi veya telefon numarası gibi bilgiler var ise yapay zekanın çok daha hızlı aksiyon alacağı belirtiliyor.
Bu işlemi yapmak için aşağıdaki adımları takip etmek yeterli:
- Verilerinizi paylaşan arama sonucunu kaldırmak için sağ üstteki üç noktayı tıklayın.
- “Bu sonuç hakkında” paneli açılacak.
- Burada “Sonucu Kaldır” seçeneğine tıklayın.
- Ardından size 3 seçeneğin olduğu bir soru sorulacak.
- Eğer bu verilerden biri ihlal edilmiş ise isteğinizin daha hızlı kontrol edileceği belirtiliyor.
- Burada telefon numarası, ev adresi veya e-posta adresiniz içerisinden hangisinin paylaşıldığını seçin.
- Ardından sağ üstteki “Hakkınızda sonuçlar” kısmına gitmek için sağ üstteki profil butonuna tıklayın.
- Burada “Tüm istekler”, “Devam ediyor” ve “Onaylandı” şeklinde 3 seçenek göreceksiniz.
- Aynı sayfa içerisinde “Bu sonucu neden kaldırmak istiyorsunuz” şeklinde yer alan bölüm üzerinden yeni bir istekte bulunabilirsiniz.
- Burada “Kişisel iletişim bilgilerimi gösteriyor”, “Bana zarar vermek amacıyla girdiğim kişiyi gösteriyor”, “Diğer kişisel bilgileri gösteriyor”, “Yasadışı bilgiler içeriyor” ve “Güncel değil” şeklinde farklı seçeneklerden birini işaretlemeniz gerekiyor.
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