Google'dan yeni yılın ilk gününe özel Doodle
Google, 2022 yılının ilk gününe özel Doodle yayınladı.
Google tarafından yeni yılın ilk günü kutlandı. Özel günleri Doodle olarak yayınlayan Google, yeni yılın ilk gününü de unutmadı.
Milyonlarca kullanıcı Google'ın anasayfasında bulunan tasarıma tıklayarak "Yeni Yılın İlk Günü" ile ilgili içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor.
DOODLE NEDİR?
Google Doodle, Google tarafından tatil, olaylar, başarılar ve insanları kutlamak için geçici bir süreliğine Google logosu üzerinde yapılan özel değişikliklerdir.
Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlar. Kullanıcılar, özel tasarımlı logonun üstüne tıklanarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebilir.
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