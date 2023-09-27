Google 25 yaşında! Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:53

Güncelleme: 27.09.2023 - 10:42

Google, her gün milyonlarca insanın internet aramalarını yapmasına yardımcı olan ve dijital dünyanın vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş bir arama motorudur. Aynı zamanda herkesin aşina olduğu Google Doodle'larını da düzenli olarak kullanır.

Peki, Google'ın Doodle'ı nedir ve Google ne zaman ve kim tarafından kuruldu?

GOOGLE'IN DOODLE'I NEDİR?

Google'ın Doodle'ı, Google'ın ana sayfasının logosunu özel günlerde, tatil günlerinde veya ünlü kişilerin anısına değiştirilen eğlenceli ve ilgi çekici tasarımlarla süslemesidir. Bu, belirli olayları veya kişileri kutlamak için yapılan özel bir görsel düzenlemeyi ifade eder.

GOOGLE NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN KURULDU?

Google, 4 Eylül 1998 tarihinde Larry Page ve Sergey Brin tarafından kuruldu. Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesi'nde doktora öğrencileriyken, dünya çapında en iyi arama motorlarından birini geliştirmek için birleştiler. Bu arama motoru, kullanıcıların internet üzerindeki bilgilere daha hızlı ve etkili bir şekilde erişmelerine olanak tanıyan bir algoritma üzerine kurulu bir arama motoruydu.

Google, kurulduğu andan itibaren hızla büyüdü ve gelişti. Şirket, kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılayan sürekli yenilikler ve geliştirmeler getirdi. Arama motoru, daha sonra e-posta hizmeti olan Gmail'i, web tarayıcısı olan Chrome'u ve bir dizi diğer ürün ve hizmeti tanıtarak dijital dünyada etkisini artırdı.