Google 25'inci yaşını kutluyor

Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:50

Güncelleme: 27.09.2023 - 09:50

Google Doodle'ları ilk olarak 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlandı ancak yıllar için önemli bilim insanlarını, sanatçıları, asla unutmamamız gereken olayları ve pek çok şeyi doodle'a taşımaya başladı. 27 Eylül Çarşamba için de kendi 25'inci yılını kutluyor.

GOOGLE 25 YILINI DOLDURDU

Dünyanın en popüler tarayıcılardan biri olan Google Chrome, ve aramalar kısmı şirketin belki de en bilinen ve ücretsiz sunulan hizmeti.

Bu kapsamda doodle olan Google'ın logosuna tıkladığınızda konfetiler patlıyor ve kutlama yapılıyor.

Google'ın yeni doodle'ında aynı zamanda logo da değişti. Daha önceki yıllarda kullanılan Google logolarının sırayla aktığı hareketli bir akış tercih eden şirket, en son ''G25gle'' tasarımıyla bunu tamamlıyor.