Google 25'inci yaşını kutluyor

Google'ın yeni doodle'ı kendi doğum günü oluyor. 25'inci yılını tamamlayan Google, bunu kullanıcılarına bir doodle ile gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.09.2023 - 09:50
Google 25'inci yaşını kutluyor
Abone Ol google-news

Google Doodle'ları ilk olarak 1998 yılında Burning Man Festivali'ni kutlamak için tasarlandı ancak yıllar için önemli bilim insanlarını, sanatçıları, asla unutmamamız gereken olayları ve pek çok şeyi doodle'a taşımaya başladı. 27 Eylül Çarşamba için de kendi 25'inci yılını kutluyor.

GOOGLE 25 YILINI DOLDURDU

Dünyanın en popüler tarayıcılardan biri olan Google Chrome, ve aramalar kısmı şirketin belki de en bilinen ve ücretsiz sunulan hizmeti. 

Bu kapsamda doodle olan Google'ın logosuna tıkladığınızda konfetiler patlıyor ve kutlama yapılıyor.

Google'ın yeni doodle'ında aynı zamanda logo da değişti. Daha önceki yıllarda kullanılan Google logolarının sırayla aktığı hareketli bir akış tercih eden şirket, en son ''G25gle'' tasarımıyla bunu tamamlıyor.


Player Alanı
Google'ın yeni doodle'ı kendi doğum günü Google Doodle google

İlgili Haberler

Google Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisini Doodle yaptı

Google Türkiye'nin ilk kadın gök bilimcisini Doodle yaptı
Google'a dava: 'Haritaları güncellemedi'

Google'a dava: 'Haritaları güncellemedi'
Google Domains alan adı satışını durdurdu

Google Domains alan adı satışını durdurdu

En Çok Okunan Haberler