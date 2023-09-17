Google Domains alan adı satışını durdurdu

Yayınlanma: 17.09.2023 - 16:37

Güncelleme: 17.09.2023 - 16:37

Google Domains, 7 Eylül'de yeni ve mevcut müşterilere alan adı satışını durdurduğunu duyurdu. Değişiklik, Domains web sitesinde yapıldı, ancak yalnızca oturum kapatıldığında veya gizlendiğinde görülebilir hale geldi. Şirketin bu değişikliği kullanıcılara e-posta ile bildirdiği görülmedi, ancak bazı kullanıcılar bu tarihte fark etti. Domains web sitesi, kullanıcıları alan adı satın almak için Squarespace'e yönlendiriyor.

Google'ın mesajı şu şekildeydi:

"Google artık yeni alan adı kayıtları sunmuyor, Squarespace'i deneyin. Squarespace, 7 Eylül 2023 tarihinde Google Domains'ten tüm alan adı kayıtlarını ve ilgili müşteri hesaplarını satın aldı. Müşteriler ve alan adları önümüzdeki birkaç ay içinde geçiş yapacak."

Bu değişiklik, mevcut kullanıcıları satın aldıkları alan adlarını yönetmek için domains.google.com adresini kullanmaktan alıkoymuyor. Mevcut tüm kontroller aynı şekilde kalırken, müşteriler sadece yeni alan adları alamıyor. Müşterilerin alan adı kitaplığının üst kısmında bir uyarı yer alır ve bu uyarıda "Squarespace'in alan adınız için kayıt kuruluşu olduğu" ve "Google'ın alan adınızı bir geçiş dönemi boyunca yöneteceği" belirtiliyor.