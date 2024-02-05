Sürücüsüz toplu taşıma devri

Yayınlanma: 05.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.02.2024 - 03:00

Dünyada toplu ulaşımın elektrikli ve otonom araçlara dönüşümünde öncü rol oynayan Karsan, gerçekleştirdiği ilklere bir yenisini daha ekledi. 2022 yılından bu yana Norveç’in Stavanger şehrinde sürücüsüz olarak toplu taşıma hizmeti veren Otonom e-ATAK, genişletilen rotasıyla artık tünel geçişi de yapabilir hale geldi. Çevresini sensörlerle algılayan sürücüsüz araçlar için tüneller, kısıtlı iletişim anlamına geliyor.

ADASTEC işbirliği ile geliştirilen Karsan Otonom e-ATAK, tünellerden sürücüsüz şekilde rotayı optimize ederek kendi kendine geçebilme yeteneğine sahip olmasıyla öne çıkıyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda otonom sürüşte saatte 50 kilometre çıkabilen araç, bir otobüs sürücüsünün yaptığı; rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

‘LİDER KONUM’

Otonom e-ATAK’ın, başarının altını çizen Karsan CEO’su Okan Baş, “Stanvager’daki mevcut rotamızı trafik ışıkları, kavşaklar ve bir de tünelle genişlettik. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK’ı, Avrupa’da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk” dedi.