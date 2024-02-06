Karsan adını tarihe yazdırdı: Sürücüsüz yapılan testi geçen ilk model!

Yayınlanma: 06.02.2024 - 13:37

Güncelleme: 06.02.2024 - 13:37

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 'Mobilitenin Geleceğinde Bir Adım Önde' olma vizyonuyla başta Avrupa olmak üzere dünyada toplu taşımanın dönüşümüne öncülük eden Karsan, ilkleri gerçekleştirmeye devam ediyor. Şirketin 2018’de tanıtılan ve tamamen elektrikli ilk modeli olan e-JEST ile başlayan dönüşüm hareketi, 2021 yılı başında yollara çıkan Otonom e-ATAK ile başka bir boyuta taşınmıştı. Sektörün ilk seviye 4 otonom teknolojisine sahip aracı olan Otonom e-ATAK ile Karsan, bir ilki daha hayata geçirmeyi başardı.

TÜNELDEN SORUNSUZ GEÇİYOR

Karsan Otonom e-ATAK, 2022'den bu yana hizmet verdiği Norveç'in Stavanger şehrindeki rotası güncellendi. Yüksek haritalama teknolojisiyle önemli bir kilometre taşına daha imza atan Otonom e-ATAK, Stanvager şehrindeki mevcut rotasını genişleterek 800 metre uzunluğundaki tünelden geçmeye başladı.

Kavşak ve trafik ışıkları ile daha zorlu bir rotada hizmet vermeye başlayan Karsan Otonom e-ATAK, Avrupa’da tünelden geçen ilk sürücüsüz toplu taşıma aracı oldu.

Karsan Otonom e-ATAK'ta aracın farklı yerlerinde konumlanan çok sayıda LiDAR sensör bulunuyor. Bununla birlikte, ön kısımda bulunan gelişmiş radar teknolojisi, RGB kameralarla yüksek çözünürlükte görüntü işleme, termal kameralar sayesinde ekstra çevre güvenliği gibi birçok yenilikçi teknoloji de Otonom e-Atak’ın özellikleri arasında yer alıyor.

GECE VEYA GÜNDÜZ

Araç, planlanmış rota üzerinde sürücüsüz olarak hareket edebiliyor. Gece veya gündüz, her türlü hava koşulunda 50 kilometre hıza otonom sürüşte çıkabilen Otonom e-ATAK, bir otobüs sürücüsünün yaptığı, rota üzerindeki duraklara yanaşma, inme-binme süreçlerini yönetme, kavşak ve geçitlerle trafik ışıklarındaki sevk ve idareyi sağlama benzeri tüm işlemleri sürücüsüz olarak gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karsan Üst Yöneticisi (CEO) Okan Baş, Karsan’ın geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle ulaşımın geleceğine yön verdiğini, Otonom e-ATAK’ın yüksek haritalama teknolojisi ile önemli bir kilometre taşına imza attıklarını belirtti.

Stanvager'daki mevcut rotalarını trafik ışıkları, kavşaklar ve tünelle genişlettiklerine aktaran Baş, şunları kaydetti:

''Tüneller kısıtlı sinyal ve aydınlatma sebebiyle otonom araçlar için çok zorlu bir sınav. Bu sınavı Otonom e-ATAK ile kusursuz şekilde verdik. Bu da Karsan Otonom e-ATAK'ı, Avrupa'da tünelden geçen ilk ve tek otonom toplu taşıma aracı yaptı. Bu önemli başarıyla hem Türk otomotiv sektöründe yine bir kilometre taşına imzamızı atarken aynı zamanda şirketimizin otonom ulaşım alanındaki öncü ve lider konumunu bir kez daha ortaya koymuş olduk.''