Google'ın yüzleri mouse'a çeviren teknolojisi tanıtıldı

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:48

Güncelleme: 12.05.2023 - 08:48

Google, 11 Mayıs'ta (dün) gerçekleştirdiği I/O etkinliğinde ilk katlanabilir telefonundan yeni tabletine, Android 14’ten uygulamalara gelecek yeniliklere kadar birçok yeni ürün ve hizmetini bizlerle buluşturdu. Ayrıca, sohbet botu Bard ve yapay zeka destekli arama motoru gibi şeylere de yer vererek yeni yapay zeka hamlelerini de paylaştı.

GAMEFACE DEZAVANTAJLI KİŞİLER İÇİN DEVRİM YARATABİLİR

Şirketin etkinlikte tanıttığı şeyler bunlarla sınırlı değildi. Teknoloji devi, “Project Gameface” isimli bir aracını da gösterdi. Bu teknoloji, yüzünüzü bir mouse’a çevirmesiyle büyük ilgi topladı.

Project Gameface, Yüzünüzle mouse’u kontrol etmenizi sağlayacak.

Webtekno'da yer alan haberde Project Gameface, kullanıcıların mouse olmadan cihazlarındaki fareyi yüzleri aracılığıyla kontrol etmesine olanak tanıyor.

Teknoloji, web kameralarını kullanarak yüz ve kafa hareketlerini algılıyor, bunu da bilgisayarlarda imleç hareketlerine çeviriyor. Teknolojinin yüzdeki 468 noktayı algılayabildiğini ve kullanıcıların her yüz ifadesine farklı eylemler atayabileceğini (sağ tık için gülmek, sol tık için göz kırpmak gibi) de söyleyelim.

Dünya çapından birçok kullanıcı, hastalıklar da dahil bazı nedenlerden dolayı klavye ve mouse gibi donanımları kullanamıyor. Google da geleneksel fareyi ortadan kaldıran Gameface projesiyle bu kullanıcılara yardımcı olmak ve onların da oyun oynama veya farklı deneyimleri yaşamasını sağlamayı amaçlıyor.

Şirket, projenin geliştirilmesinde kas distrofisi olan Lance Carr ile ortaklaşa çalıştı. Bu hastalık, zamanla kasları zayıflatarak temel görevlerin yerine getirilememesine yol açabiliyor.

Project Gameface, isminden de anlayabileceğiniz gibi henüz geliştirilme aşamasında. Ne elecekte kullanıma sunulduğunda oldukça yararlı olabileceğini tahmin etmek yanlış olmaz.