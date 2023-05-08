Google'ın ardından Windows için tepki çekecek 'reklam' adımı

Yayınlanma: 08.05.2023 - 14:15

Güncelleme: 08.05.2023 - 15:50

Şirketlerin reklam politikaları ve kararları uzun yıllardır tartışma konusu. Özellikle Meta'ya bağlı uygulamalardan gösterilen reklamlar milyonlarca kişinin canını sıkarken, Google Gmail odağında yeni bir reklam kararı aldı. Bunun ardından ise Windows 11'in Insider sürümlerinin Ayarlar kısmında reklam gösterildiği haberleri ortaya çıktı.

Windows arayüzünde Ayarlar bölümünde reklam gösterilecek olması şu anda 'çok daha az bir kullanıcıyı etkilese de' birkaç ay içinde tüm Windows 11 kullanıcılarına ulaşması bekleniyor.

KULLANICI TESTLERİNİN ARDINDAN KULLANIMA AÇILMASI BEKLENİYOR

Ortaya çıkan haberlerde ise tespit edilen reklamlar ilk etapta, Ayarlar bölümüne girildiğinde yine bir Microsoft hizmeti olan 365 hakkında olduğu aktarıldı. Microsoft 365'in faydalarının ve kullanıcılara sunduğu deneyimin bu alanda pazarlanmasının önünü açacak olan söz konusu reklamların ciddi bir alan kaplayacağı da söyleniyor.

Temelde elimizdeki verilere göre kullanıcılar hangi bölüme giderse onunla bağlantılı ürünlerle ya da aboneliklerle ilgili 'satın al' ya da 'dene' ibaresini görecek. Örneğin kullanıcılar Hesaplar bölümüne girdiklerinde Office ürünleriyle karşılaşacak.

Buradaki tek olumlu şey farklı dolandırıcılık ya da uygulamaların reklamlarının yerine Microsoft'un kendi reklamlarının yer alacak olması. Ama yine de ekranda ciddi yer kaplayacak bu reklamların kullanıcı deneyimini bozacağı düşünülüyor.