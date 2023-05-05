Google Pixel Fold için tanıtım tarihi duyuruldu! İşte detaylar

Yayınlanma: 05.05.2023 - 10:46

Güncelleme: 05.05.2023 - 10:46

Katlanabilir ekranlı telefonlar kervanına katılmaya hazırlanan Google, Pixel Fold ile karşımıza çıkacak. Twitter'da Made by Google hesabı üzerinden yapılan resmi duyuruda telefonun silüeti ve tanıtım tarihi de verildi. Bu kapsamda yeni telefon 10 Mayıs'ta tanıtılacak.

GOOGLE PIXEL FOLD HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?

Söylendiği gibi 10 Mayıs'ta tanıtılacak olan Pixel Fold, 27 Haziran'da kullanıcılara ulaşacak. Aynı zamanda 1.799 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

Daha önceki sızıntılarda telefonun Samsung'un Galaxy Z Fold serisine benzeyeceği söylenmişti ancak son bilgiler Oppo Find N2'ye daha fazla benzeceğini gösteriyor. Batarya için de bazı bilgiler söylendi. Pixel Fold'un 5.000 mAh batarya ile kullanıcıların karşısına çıkabileceği bu durumun da telefonun genel ağırlığını artıracağı düşünülüyor.

Cihaz hakkında daha önce ortaya çıkan bilgilere göre kod adı Felix olan cihazın iç ve dış ekranı bulunacak ve Samsung tarafından geliştirilen ekranlar olacak. İç ekranın 1840 x 2208 piksel çözünürlüğü olacak.

Cihazın 800 nit parlaklığı olacağı ve maksimum da 1200 nite ulaşabileceği aktarılıyor. Ekranın şu anda standart hale gelen 120Hz ekran yenileme hızında sunulacak.