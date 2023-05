Google Pixel Fold için tanıtım tarihi duyuruldu! İşte detaylar

Katlanabilir ekranlı telefonlar kervanına katılmaya hazırlanan Google, Pixel Fold ile karşımıza çıkacak. Twitter'da Made by Google hesabı üzerinden yapılan resmi duyuruda telefonun silüeti ve tanıtım tarihi de verildi. Bu kapsamda yeni telefon 10 Mayıs'ta tanıtılacak.

Söylendiği gibi 10 Mayıs'ta tanıtılacak olan Pixel Fold, 27 Haziran'da kullanıcılara ulaşacak. Aynı zamanda 1.799 dolardan satışa çıkması bekleniyor.

