Gövdesi denize temas etmeden hareket eden uçan tekne!

03 Ocak 2023 Salı, 07:15

Firma hidrofl türü bu tekneyi aslında geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Araç, suyun üzerinde süzülüyor ve böylece çok daha rahat bir yolculuk deneyimi sunmayı amaçlıyordu. Üstelik bu sayede diğer elektrikli teknelerden daha verimli olabildiği ve daha uzun menzile ulaşabildiği belirtilmişti. Şimdi ise filmleri aratmayan tekne hakkında yeni gelişmeler yaşandı.

CANDELA C-8 CES 2023'TE TANITILACAK

Webtekno'nun haberine göre Candela, teknenin üretim versiyonunu dünyanın en büyük teknoloji etkinliklerinden biri olan ve 5-8 Ocak'ta Las Vegas'ta düzenlenecek CES'in (Tüketici Elektroniği Fuarı) bu yılki ayağında gösterecek. Çığır açıcı tasarım, aracın maksimum verimlilikle dalgaların üzerinde sessizce 'uçmasını' sağlarken sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atacak.

Şirket, daha önce benzer bir model üretmiş olsa da bu defa karşımıza çıkan araç seri üretime de uygun olmasıyla dikkatleri üzerinde topluyor. Candela kurucusu ve CEO'su Gustav Hasselskog da geçtiğimiz yıl aracın duyurulduğu sırada yaptığı açıklamalarda, bir önceki versiyonun hidrofil teknolojisinin (sudan yüksekte bulunan deniz araçları) daha verimli ve daha konforlu olduğunu ortaya koyduğunu ancak o versiyonun el yapımı spor otomobiller gibi özel bir üretim olduğunu söylemişti.

Yeni C-8 ile firmanın teknolojiyi bir üst seviyeye taşıdığını belirten CEO, yeni tasarımın konfora odaklansa da seri üretim için yeterince verimli olduğunu da sözlerine eklemişti..

8 metre uzunluğundaki tamamen elektrikli tekne, sekiz kişinin binebileceği şekilde tasarlanmış

Candela C-8, 8 metre uzunluğunda ve tamamen karbon fiber gövdeden oluşuyor. Tamamen elektrik kullanan deniz taşıtının, bu sayede denizde uzun menziller sunabildiği belirtilirken 30 deniz (55 km civarı) mili azami hıza ulaşabiliyor. Sekiz kişinin binebileceği kadar büyük olması, geniş ön kabin, hem yetişkinler hem de çocuklar için yataklar da dikkat çeken özelliklerden. Soğutuculardan navigasyonlara kadar tüm ayarların 15,4 inçlik bir ekrandan veya bir mobil uygulamadan kontrol edilebildiğini de ekleyelim.

Candela, C-8'i CES 2023'te gösterdikten sonra 2023 içinde ABD'de teslimatlara başlayacak.Bu uçan teknenin başlangıç fiyatı ise 390.000 dolar yani yaklaşık 7,3 milyon TL.