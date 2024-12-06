GPT-4.5 ile ChatGPT Pro: Yüksek performans, yüksek fiyat

Yayınlanma: 06.12.2024 - 11:16

Güncelleme: 06.12.2024 - 12:49

OpenAI, yapay zeka dünyasında büyük bir değişime imza atmak üzere. ChatGPT’nin yeni premium abonelik katmanı, ChatGPT Pro’nun ayrıntıları sızdırıldı. Bu yeni abonelik, kullanıcılara büyük bir özellik genişlemesi ve daha hızlı erişim sunmayı vaat ediyor.

CHATGPT PRO’NUN SUNACAĞI YENİLİKLER

OpenAI, farklı kullanıcı tiplerine hitap eden çeşitli hizmetler sunuyor. Bunlar arasında ücretsiz ve Plus planları bireysel kullanıcılar için, Team ve Enterprise planları ise işletmeler için mevcut. Ancak, yeni ortaya çıkan ChatGPT Pro, Plus planının ötesinde, aylık 200 dolarlık (yaklaşık 7000 TL) bir fiyatla önemli bir yükseltme vaat ediyor.

ChatGPT Pro, sınırsız erişim sağlayarak, OpenAI’ın tüm model paketini kullanıcılara sunacak. Bu, o1 ve o1-mini modelleri ile GPT-4 ailesini içeriyor. Aboneler ayrıca, Ses Modu'nun sınırsız kullanımından yararlanabilecek ve çok daha hızlı cevaplar veren o1 pro moduna erişim elde edecekler.

YÜKSEK FİYAT, YÜKSEK ÖZELLİKLER

Bu yenilikçi özelliklerin yüksek bir fiyatla sunulacağı belirtiliyor. Aylık 200 dolarlık fiyat, Türkiye’de minimum 7.000 TL’lik bir ücretle kullanılabilir olacak. Bu, mevcut ChatGPT Plus aboneliğine kıyasla on kat daha yüksek bir ücret anlamına geliyor.

GPT-4.5 MODELİ HAKKINDA İLK AYRINTILAR

Sızıntılarda yer alan bir diğer önemli bilgi, GPT-4.5 adı verilen yeni nesil dil modelinin de yakında kullanıma sunulacak olması. Henüz OpenAI tarafından resmi olarak duyurulmasa da, bu modelin özellikle ChatGPT Team aboneleri için önizleme sürümlerinin kullanıma girmesi bekleniyor. GPT-4.5, şimdiden büyük ilgi uyandırmış durumda.