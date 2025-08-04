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Grok Imagine kullanıma açıldı

Grok Imagine kullanıma açıldı

4.08.2025 21:43:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Grok Imagine kullanıma açıldı

Video üretebilen Grok Imagine ilk etapta ücret ödeyen kişiler için kullanıma sunuldu.

X'in yapay zeka aracı olan Grok, artık video üretimi yapabiliyor ancak yalnızca SuperGrok ve Premium+ aboneleri için. Eğer SuperGrok ya da Premium+ abonesi iseniz yazılı komutlarla 15 saniyelik videolar oluşturmanız mümkün oluyor. 

GROK ARTIK VİDEO DA ÜRETEBİLİYOR

Grok Imagine, sesli videolar üretebiliyor. Burada her ne kadar eleştirilse de Spicy modu ile yetişkinlere yönelik içerikler dahi üretebiliyor. İnternette kötü niyetli kullanılabilecek bu mod ile ilgili yakında değişiklikler bile yapılabilir. 

Bazı kişiler bu tarz içerikler üretmeye çalıştığında kısıtlı ve erişilmeyen bulanıklaştırılmış görüntüler oluşturulduğunu aktardı. Bunun yanında Trump ve Taylor Swift gibi ünlü isimlerin istenmeyen görüntülerinin oluşturulmasının da önüne geçilmiş. TechCrunch, Grok Imagine ile ABD Başkanı Donald Trump'ın  hamile bir görselini oluşturmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Yani özelliğin mevcut sürümünde bile yapabiliceklerinizin bir sınırı bulunuyor.

Aktarıldığına göre Grok Imagine benzer yeteneklere sahip platformların gerisinde kalmış durumda. 

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