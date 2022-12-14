GTA 5 için oyun konsollarına ışın izleme desteği sunuldu
Neredeyse 10 yıl önce tanıtılan GTA 5, konsol tarafında ışın izleme desteği kazandı.
GTA 5, halen en popüler oyunlardan biri konumunda yer alırken, ışın izleme desteğine kavuştu. Bu sayede çok daha gerçekçi yansıma ve daha iyi ışık koşulları sunuluyor. Oyun, Xbox Series X, Series S ve PlayStation 5 için desteği 1.64 sürümüyle kazandı.
GTA 5 ÇOK DAHA GERÇEKÇİ GÖRÜNÜME KAVUŞUYOR
Söz konusu özellik sadece 30 fps Fidelity modu için geldi. Işın İzleme özelliği 60 fps hızda sunulamadığı için 30 fps'de sunuluyor.
Rockstar Games bildiğiniz üzere GTA 6 üzerinde çalışıyor. Şirketin yıllardır üzerinde çalıştığı ve çıkışına dair pek de bilgi vermediği GTA 6 için yüzde yüz olmasa da Microsoft'a göre 2024 yılında satışa çıkacağı söylenmişti.
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