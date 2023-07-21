GTA 6 hakkında yeni iddia: 2 milyar dolar harcandı!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 21.07.2023 - 11:14

GTA oyun dünyasının en çok beklenen serilerinden biri haline geldi. GTA 5'in ardından ne zaman yeni oyunun geleceği sürekli konuşuluyor ancak konu hakkında önemli bir açıklama yapılmadığı gibi yıllar içindeki en önemli gelişme oyun içinden görüntülerin sızdırılması olmuştu.

YENİ İDDİA OYUN İÇİN 2 MİLYAR DOLARLIK HARCAMA YAPILDIĞINA İŞARET EDİYOR

Konu tekrar sessizliğe doğru sürüklenirken, yeni bir iddia gündeme geldi. Söylenene göre GTA 6 için Rockstar tarafından 2 milyar dolar harcama yapıldı. Bu iddiaların 'resmi' bir kaynağı yok ancak eğer bu söylenti doğruysa bu GTA 6'yı şu ana kadar ki en pahalı eğlence ürünü haline getiriyor.

Daha önce de oyunun bütçesi için harcanan rakamın 1 milyar dolar olabileceği konuşuluyordu.

2014 yılından beri geliştirildiği söylenen oyunun 2 milyar dolar hatta üstüne çıkan bir bütçeyle üretildiği aktarılıyor.