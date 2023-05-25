Take-Two'nun patronundan GTA 6 açıklaması
Oyun yapımcısı Rockstar Games’in bağlı olduğu Take-Two Interactive’in CEO’su Straus Zelnick GTA 6 ile ilgili açıklamalar yaptı.
Rockstar Games'in sahip olduğu GTA serisinin yeni oyunu, oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. GTA 6 adlı oyunla ilgili son zamanlarda birçok bilgi ortaya çıkmaya başladı. Geçen günlerde Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive şirketi 2025 yılı mali tablosunu açıkladı. Bu tablodaki bilgilere göre GTA 6'nın 2024 yılı içerisinde geleceği tahmin edilmişti.
GTA 6'nın çıkış tarih aralığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de üst düzey bir yöneticiden açıklama geldi.
GTA’nın yapımcısı Rockstar Games’in bağlı olduğu Take-Two Interactive şirketinin CEO’su Strauss Zelnick, GTA 6'yla ilgili konuştu.
Zelnick, oyunculara hiç görmedikleri bir deneyim sunacaklarını ve mükemmeli aradıklarını belirtti.
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