Take-Two'nun patronundan GTA 6 açıklaması

Rockstar Games'in sahip olduğu GTA serisinin yeni oyunu, oyuncular tarafından oldukça merak ediliyor. GTA 6 adlı oyunla ilgili son zamanlarda birçok bilgi ortaya çıkmaya başladı. Geçen günlerde Rockstar Games'in bağlı olduğu Take-Two Interactive şirketi 2025 yılı mali tablosunu açıkladı. Bu tablodaki bilgilere göre GTA 6'nın 2024 yılı içerisinde geleceği tahmin edilmişti.

GTA 6'nın çıkış tarih aralığının ortaya çıkmasının ardından şimdi de üst düzey bir yöneticiden açıklama geldi.