GTA 6 ne zaman çıkıyor? GTA 6'nın çıkış tarihi ile ilgili ipucu açıklandı

Yayınlanma: 18.05.2023 - 13:17

Güncelleme: 18.05.2023 - 13:17

Dünyanın en popüler oyun serilerinden biri olan GTA'nın yeni oyunu birçok oyuncu tarafından oldukça merakla bekleniyor. GTA 6 adlı oyunun çıkış tarihi ile ilgili ise yeni bir ipucu ortaya çıktı. GTA oyunlarının yayıncı şirketi Take-Two Interactive tarafından yıllık kazanç raporu yayımlandı. Gelecek yıl mali beklentilerde firmanın 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı raporda yer aldı.

Take-Two geçtiğimiz yıl 5.3 milyar dolarlık bir gelir elde etmişti. Firmanın ortalama yıllık geliri ise 3 milyar dolar civarında bulunuyor.

GTA 6'NIN ÇIKIŞ TARİHİ

IGN'nin haberine göre Take-Two'nun bu geliri elde etmek için GTA 6 gibi bir oyuna ihtiyacı olduğu belirtiliyor. Bundan dolayı da önümüzdeki mali süreçte GTA 6'nın çıkacağı tahmin ediliyor. Take-Two'nun 8 milyar dolar elde etmeyi planladığı dönem ve oyunun beklenilen çıkış tarihi 1 Nisan 2024 ile 31 Mart 2025 arasını kapsıyor.