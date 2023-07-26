Nintendo Switch GTA 5’i çalıştırır mı?

Yayınlanma: 26.07.2023 - 13:13

Güncelleme: 26.07.2023 - 13:13

Oyun konsolu tarafında köklü bir geçmişi olan Nintendo'nun Switch konsolları çok sevilse de eleştiri alan yanlara da sahip. Cihazda farklı oyunları çalıştırmak çok mümkün olmazken, ek yazılımlar ya da Ubuntu işletim sistemi kurularak oynamak gerekiyor. Bu ise herkesin hoşuna giden bir durum değil.

'OYUNU ÇALIŞTIRSA DA SONUÇ TAM DA İSTENDİĞİ GİBİ DEĞİL AMA BEKLENDİĞİ GİBİ'

Yine de Geekerwan adlı bir YouTuber, Nintendo Switch ile GTA 5'i çalıştırıp çalıştıramayacağını merak etti ve kolları sıvadı.

Konsola Ubuntu işletim sistemini kuran ve hız aşırtma uygulayan YouTuber, GTA 5'i konsolda çalıştırmayı başardığını paylaştığı video ile gösteriyor. Yalnızca popüler GTA 5 oyununu değil aynı zamanda Titanfall 2 ve God of War gibi yüksek performans isteyen oyunları da deniyor.

Nintendo Switch, GTA 5'i çalıştırmış bile olsa FPS tarafında istenen performansı göstermiş değil. Düşük ayarlarda olmasına rağmen 720p çözünürlükte açılan oyun ortalama 5-6 FPS alabildi.

Ancak öte yandan el bilgisayarı olarak adlandırılan Steam Deck, GTA 5'İ 60 FPS gibi yüksek bir hızla çalıştırabiliyor. Steam imzalı Deck, diğer konsollara göre oldukça yüksek bir performans sunuyor. Nintendo Switch'ler ile de en çok Steam Deck kıyaslanıyor ve performans isteyen popüler oyunların neredeyse tamamını Steam Deck sorunsuz açabiliyor ve yüksek FPS ile oynatıyor.

Uzun zamandır PlayStation ve Xbox cihazlarıyla kıyaslanan Nintendo Switch'ler performans olarak istenilen sonuçları genellikle veremiyor olmasıyla eleştiriliyor.