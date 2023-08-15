GTA 6 için yeni iddia! Karakterler gerçek hayattaki gibi olacak

Yayınlanma: 15.08.2023 - 11:31

Güncelleme: 15.08.2023 - 11:31

Rockstar Games imzalı artık efsaneleşen oyun serisi GTA'nın yeni oyunu merakla bekleniyor. GTA 6'nın yolda olduğunu biliyoruz ancak süreç gizlilik içinde yürüyor. Her ne kadar oyun içinden büyük çaplı bir sızıntı yapılsa da oyunun işleyişi ve karakterler hakkında halen çok ayrıntı bilmiyoruz. Ancak yeni iddialara göre karakter gerçekçilik noktasında oldukça dikkat çekecek.

KARAKTERLER DAHA GERÇEKÇİ GÖRÜNMÜŞ OLACAK

GTA 6 News adlı bir hesaptan yapılan paylaşıma göre yine Rockstar Games imzalı Read Dead Redemption 2'de olduğu gibi GTA 6'da da karakterlerin zaman geçtikçe saçı ve sakalı uzayacak.

Söz konusu durum ise Dynamic Hair Growth yani dinamik saç uzatma olarak bilinen özelliğin GTA 6'da kullanılacak olmasıyla gündeme geldi. Bu sayede kısa saçlı olarak seçtiğiniz karakterin saçı oynanma süresine göre uzayacak ya da sakalsız bir erkek karakterin uzun süre sonra sakalları uzayacak.

Yolda olan GTA 6'nın ne zaman çıkış yapacağı hem bilinmiyor hem de resmi bir açıklama yapılmadı. Yine de son tahminlere göre 2024 sonu 2025 yılının başı gibi çıkması oldukça yüksek.