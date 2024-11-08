Yayınlanma: 08.11.2024 - 10:08

Güncelleme: 08.11.2024 - 10:08

Önce Playstation 5 daha sonra ise PC versiyonlarının piyasaya sürüleceği GTA 6, bugüne kadarki en büyük haritaya sahip olacak. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 2025 yılında mı çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Tüm oyunseverler tarafından sabırsızlıkla beklenen GTA 6'nın çıkış tarihiyle ilgili söylentiler yayılıyor. GTA 6'nın 2025'in son çeyreğinde yani ekim, kasım ya da aralık aylarında raflardaki yerini alacağı tahmin ediliyor.

PC VERSİYONU DAHA SONRA MI ÇIKACAK?

Rockstar Games'in oyunu, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için 2025 yılının sonbahar döneminde piyasaya süreceği ve PC versiyonunun ise daha sonra çıkacağı iddia ediliyor.