Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi 2024-2025 kış sezonu seferlerinin başlama tarihini duyurdu. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 14:31

Doğu Ekspresi tarihi için geri sayım başladı. Uraloğlu, yazılı açıklamasında, turistik Doğu Ekspresi bilet satışlarının, yetkili seyahat acentelerince, paket tur satışı olarak başlatıldığına işaret ederek, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları da yarın başlıyor." değerlendirmesini yaptı. Peki, Doğu Ekspresi ne zaman başlıyor? Turistik Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar?

DOĞU EKSPRESİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Uraloğlu, yazılı açıklamasında, turistik Doğu Ekspresi bilet satışlarının, yetkili seyahat acentelerince, paket tur satışı olarak başlatıldığına işaret ederek, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları da yarın başlıyor." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Uraloğlu, "Turistik Doğu Ekspresi'nin 2024-2025 kış sezonu seferleri 23 Aralık'ta başlayacak, 2 Mart 2025'e kadar devam edecek. Seferler Ankara'dan pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, Kars'tan ise çarşamba, cuma ve pazar günleri yapılacak." ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Doğu Ekspresi #Turistik Doğu Ekspresi

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