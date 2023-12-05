Yayınlanma: 05.12.2023 - 12:11

Güncelleme: 05.12.2023 - 12:11

Rockstar Games'in ünlü oyunu GTA 6'nın ilk trailer'ı yayınlandı. Oyunseverler GTA 6'nın ne zaman çıkacağına dair araştırmalara başladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 fiyatı ne kadar? GTA 6 hangi platformlara çıkacak?

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

GTA 6 yayınlanan ilk fragmanda görsellik ve grafikler ön plana çıkıyor. Oyundan ötede gerçek bir hayat deneyimi sunan fragman oyunseverler tarafından büyük heyecan yarattı. Fragmanda ilk kadın karakter Lucia orrtaya çıkarken adı henüz netleşmese de Jason adlı bir erkek karakter de yer alacak.

GTA 6 Rockstar Games tarafından 2025 yılında çıkacak.

GTA 6 HANGİ PLATFORMLARA ÇIKACAK?

GTA 6 ilk olarak Playstation 5 ve Xbox series X|S'e çıkacak. Oyun firması tarafından bilgisayar sürümü hakkında henüz net bir bilgi verilmedi.

GTA 6 FİYATI NE KADAR OLACAK?

Bir yıllık aranın ardından ise PC kullanacılıarı için çıkış yapması beklendiği duyuruldu. GTA 6'nın henüz fiyatı açıklanmazken 150 dolar gibi yüksek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.