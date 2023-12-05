Uzun yıllardır beklenen GTA 6'nın ilk fragman yayınlandı

Yayınlanma: 05.12.2023 - 09:37

Güncelleme: 05.12.2023 - 09:44

GTA 6'nın yıllırdır çıkması bekleniyor. Binlerce sızıntı ile oyunun nasıl olacağının sızdırılması oyun hakkındaki heyecanı söndürmemiş, ilk fragmanın yayınlanacağı güne kadar nefesler tutulmuştu. Rockstar Games GTA 6 için ilk fragmanı 5 Aralık'ta Türkiye saatine göre 17.00'de yayınlayacaktı ancak daha öncesinde fragmanı paylaşmaya kalkan sosyal medya kullanıcısı, bu saatin geriye çekilmesine neden oldu.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Rockstar Games, GTA 6 fragmanını gece yarısı yayınlamaya karar verdi ve şimdiden 50 milyon izlenmeye ulaştı. YouTube'da 'oyun için trend videolar' listesinde birinci sırada yer alan GTA 6'nın ilk fragmanı daha önceki sızıntıları da doğrular nitelikte. Çünkü oyunun grafiklerinin çok gerçekçi olması, kadın ana karakterin yer alması gibi detaylar zaten bekleniyordu.

Fragmanda ayrıca NPC'ler de çok gelişmiş görünüyor.

Grand Theft Auto VI, Vice City'nin bu sefer neon dolu sokaklarının ötesinde Leonida eyaletinde geçiyor. Basın açıklamasında oyunun 'şimdiye kadar ki en büyük, en etkileyici evrimine tanık' olacağımız aktarılıyor.

Oyunun çıkış tarihi ise 2025 olarak gösteriliyor. GTA 6 ilk olarak konsol tarafı için çıkacak ve burada PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S modelleri için geleceği biliniyor. PC tarafı için henüz bir tarih bulunmuyor.