GTA 6'nın oynanış görüntüsü ve harita detayları sızdırıldı!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 12:15

Güncelleme: 03.12.2023 - 12:15

Uzun bir bekleyişin ardından Grand Theft Auto 6 (GTA 6)'nın ilk fragmanının yayınlanacağı tarih açıklandı. Resmi tanıtıma sadece birkaç gün kala, yeni bir sızıntı ile oyunun görüntüleri ve haritası ortaya çıktı.

GizmoChina'nın haberinde yer alan bilgilere göre, TikTok platformunda azzarossi adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin, GTA 6'nın geliştirme aşamasından olduğu tahmin ediliyor. Görüntülerde Vice City'nin metropol alanı gösteriliyor, kamera serbestçe hareket ediyor ve ekranda geliştirici notları görülüyor. Oynanışa dair çok fazla bilgi içermese de, GTA hayranları görüntüleri geçen yılki sızıntılarla karşılaştırarak benzerlikler buluyor.

Sızıntıyı paylaşan kişinin kimliği de sızıntıya ek bir gizem katıyor. GTA Base'e göre, azzarossi isimli kişi, bir Rockstar Games çalışanının oğlu.

New GTA 6 footage has allegedly been leaked, showing the vast cityscape and skyscrapers of Vice City. pic.twitter.com/wkW69NwHdJ — GTA 6 Trailer Countdown ? (@GTAVI_Countdown) December 2, 2023

HARİTA HAKKINDA SIZINTILAR DA AÇIKLANDI

Görüntülerin yanı sıra, internet üzerinde GTA 6 ile ilgili daha fazla ayrıntı dolaşıyor. Bu sızıntılara göre, GTA 6, GTA V'in Los Santos'unun iki katı büyüklüğünde bir haritaya sahip olacak. Oyunda üç büyük şehir ve dört alt şehir bulunacak, haritanın ortasında büyük bir göl yer alacak.

Sızıntı yapan kişi, GTA 6'daki binaların yüzde 70'ine girilebileceğini ve oyunun 2024 sonbaharında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor. Oyun için ön siparişlerin, bu hafta ilk fragmanın yayınlanmasının ardından başlaması bekleniyor.

GTA Base, sızdıran kişiyi Rockstar çalışanına bağlayan kanıtların ikna edici olduğunu belirtse de, resmin sahte olabileceği ihtimalini de açıklıyor.

Rockstar Games henüz sızıntı hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Yani sızıntıların yalan çıkma olasılığı da bulunuyor.