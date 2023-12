GTA 6'nın oynanış görüntüsü ve harita detayları sızdırıldı!

Uzun bir bekleyişin ardından Grand Theft Auto 6 (GTA 6)'nın ilk fragmanının yayınlanacağı tarih açıklandı. Resmi tanıtıma sadece birkaç gün kala, yeni bir sızıntı ile oyunun görüntüleri ve haritası ortaya çıktı.

GizmoChina'nın haberinde yer alan bilgilere göre, TikTok platformunda azzarossi adlı bir kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerin, GTA 6'nın geliştirme aşamasından olduğu tahmin ediliyor. Görüntülerde Vice City'nin metropol alanı gösteriliyor, kamera serbestçe hareket ediyor ve ekranda geliştirici notları görülüyor. Oynanışa dair çok fazla bilgi içermese de, GTA hayranları görüntüleri geçen yılki sızıntılarla karşılaştırarak benzerlikler buluyor.

Sızıntıyı paylaşan kişinin kimliği de sızıntıya ek bir gizem katıyor. GTA Base'e göre, azzarossi isimli kişi, bir Rockstar Games çalışanının oğlu.

New GTA 6 footage has allegedly been leaked, showing the vast cityscape and skyscrapers of Vice City. pic.twitter.com/wkW69NwHdJ